El facilitador judicial para garantizar el derecho a entender y ser entendido

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, ha destacado hoy la apuesta de la Junta por ofrecer a las personas con discapacidad intelectual o trastornos cognitivos la figura del facilitador judicial para garantizar su derecho a “entender el procedimiento judicial y a ser entendidas”. Una figura “novedosa y tremendamente útil” que forma parte del Plan de Humanización de la Justicia y que solo existe en otras dos comunidades.

Nieto inauguró en Córdoba las Jornadas ‘Experto facilitador. Por una Justicia más inclusiva’, que reúnen a jueces, fiscales, letrados de la Administración de Justicia (LAJ), psicólogos y abogados especializados en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad. El consejero ha defendido la apuesta de la Consejería por “seguir haciendo la Justicia más humana al tiempo que la hacemos más ágil y eficiente”.

En este sentido, ha subrayado que “una Justicia moderna y eficiente no es solo digitalización sino también humanización, poner en el centro al ciudadano”. En un procedimiento judicial resulta “básico” entender y ser entendido y hay personas que, por distintas circunstancias, tienen problemas para comprender lo que abogados, fiscales o jueces tienen que transmitirles y también para que éstos las entiendan. La figura del facilitador judicial les ayuda “igual que una persona extranjera tiene un traductor”.

La Consejería puso en marcha en abril de 2025 un proyecto piloto “con muy buenos resultados” que permite a los jueces de cualquier partido judicial, “no solo las capitales”, solicitar este servicio en procedimientos que afectan a personas con discapacidad intelectual o problemas de comprensión por demencias o trastornos cognitivos. En este tiempo se han recibido más de medio centenar de peticiones, tramitadas a través de las delegaciones territoriales de Justicia. En cada provincia presta este servicio una entidad especializada, cuyos profesionales entrevistan al usuario para comprobar sus problemas de comprensión y las medidas de apoyo que requiere.

La intervención es personalizada según las necesidades de forma que, cada vez que ésta tenga que acudir al juzgado a declarar lo hará acompañada del facilitador. Entre las personas atendidas hasta ahora hay mayores con demencia, personas con trastornos de espectro autista, síndrome de Asperger, retraso madurativo, enfermedad mental o trastorno de déficit de atención e hiperactividad, entre otros.

Para ejercer como facilitador judicial se exige la titulación de Psicología, Derecho, Logopedia, Criminología, Trabajo Social, Educación Social o Terapia Ocupacional y contar con formación específica en accesibilidad y ajustes de procedimiento. “Tienen que conocer el procedimiento judicial pero también saber conectar con la persona a la que atienden”, ha subrayado Nieto.

El consejero ha recordado que la figura del facilitador solo existe en otras dos comunidades, Madrid y La Rioja, y tras el proyecto piloto Andalucía mantendrá este servicio dentro del Plan de Humanización de la Justicia que incluye “muchas más iniciativas” como el servicio de traducción a lectura fácil de autos y sentencias judiciales o la extensión en las sedes judiciales de Salas Gesell, equipadas para grabar el testimonio de víctimas vulnerables en un entorno amigable y que se use como prueba preconstituida en los juicios. “Cuando llegamos al Gobierno andaluz había siete en toda Andalucía y ahora tenemos 43”, ha detallado.

La humanización de la Justicia es uno de los ejes de actuación de la Estrategia de Justicia diseñada por la Consejería. “Andalucía está a la vanguardia” con programas novedosos como la experiencia puesta en marcha en Huelva con perros facilitadores que ayudan a menores o víctimas de violencia de género a tranquilizarse cuando van al juzgado, ya que está demostrado que el contacto con perros especialmente adiestrados reduce la ansiedad y mejora el bienestar emocional.