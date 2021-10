El borrador de Ordenanzas Fiscales de 2022 viste las subidas como actualizaciones

La teniente de alcalde de Hacienda, Ana Rodríguez, ha presentado este lunes la propuesta de Ordenanzas Fiscales para 2022 que el gobierno municipal del Ayuntamiento de Montilla llevará a Pleno extraordinario el miércoles, 27 de octubre, para su aprobación con la congelación de los impuestos como regla general.

Rodríguez ha ceñido el apartado de novedades a la actualización que se propone paras las tasas y los precios públicos, “unas en función de la actualización de tasas de la Junta de Andalucía (y que nos repercute en las nuestras propias), y otras como las de las actividades deportivas, para las que se propone un 5% de incremento, con la idea de mantener el mismo nivel de autofinanciación”.

En la actualidad, la autofinanciación de estas actividades deportivas si sitúa en torno al 70% y de cara al próximo año el Ayuntamiento pretende mantener ese porcentaje de financiación por parte del usuario, asumiendo el propio Consistorio el 30% del coste real del servicio. “En los últimos años, el incremento constante del coste de la luz, y el mantenimiento y limpieza de las instalaciones ha repercutirlo en las actividades deportivas y de ahí, que sea necesario ese incremento del 5%”, ha explicado la concejala.

De igual modo, y tras llegar a un acuerdo con la empresa concesionaria, Ana Rodríguez ha avanzado que se pondrá en marcha una serie de abonos del precio del abono mensual del aparcamiento del Centro Cultural Alcalde Antonio Carpio “con el fin de facilitar el uso del mismo y promover que las personas utilicen estos aparcamientos que son más económicos que la zona azul”.

En este caso, la bajada de precios responde a un intento de reactivación de dicho aparcamiento, quedando de la siguiente manera:

el alquiler mensual a 50 euros

el abono mensual laboral, de lunes a sábados, de 7.30 a 21.30 a 41,14 euros

el abono mensual laboral de mañanas y de lunes a sábados de 7.30 a 15.30 a 36,30 euros

el abono mensual nocturno, de 20h a 8 horas, de lunes a viernes y sábados, domingos y festivos, a 24,20 euros

el abono semanal de 24 horas a 24 euros.

Por último, Rodríguez también ha querido incidir que en el próximo pleno extraordinario no se fijará el precio del agua, porque se “está pendiente de que EMPROACSA informe si sube el precio del agua o no a partir del próximo año, y sin ese dato no podemos fijar una previsión de precios en Aguas de Montilla”.