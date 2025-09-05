El Ayuntamiento de Santaella inicia las obras de remodelación de la Residencia de Mayores

El Ayuntamiento de Santaella ha suscrito con la empresa Grupo Plaza el contrato para la ejecución de las obras de finalización de la Residencia de Mayores del municipio.

El proyecto cuenta con una inversión de 1.600.000 euros y tiene como finalidad la adecuación de las instalaciones a la normativa vigente, con el objetivo de garantizar un servicio de calidad, seguro y adaptado a las necesidades de las personas usuarias, un hecho que ha sido gestionado a través de la línea de subvenciones lanzadas por la Junta de Andalucía para la construcción y/o adaptación de centros de día y centros residenciales para personas mayores y personas con discapacidad, financiada con fondos europeos Next Generation.

El alcalde del municipio, José del Río, ha señalado la importancia de esta actuación, ya que “va a permitir poder culminar un recurso esencial para la atención a la población mayor de Santaella y su entorno, consolidando así el compromiso de la Corporación con la mejora de los servicios sociales y la atención a las personas en situación de dependencia”.

El primer edil santaellano ha indicado que “este proyecto es un compromiso desde que asumí la alcaldía y con su finalización estamos dando un paso decisivo en la puesta en marcha de una infraestructura estratégica para el bienestar de la ciudadanía y para el fortalecimiento de las políticas sociales en nuestra población”.

La reforma de la Residencia de Mayores, que finalizará en marzo de 2026, va a permitir tener capacidad para 30 plazas y contará, también, con instalaciones para un futuro Centro de Día.