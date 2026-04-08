El Ayuntamiento de Montilla solicita la cesión del antiguo IES Emilio Canalejo como espacio público

El Pleno aborda la petición a la Junta de Andalucía para la mutación demanial del inmueble y define un proyecto que prioriza zonas libres y equipamientos al servicio de la ciudadanía.

El Ayuntamiento de Montilla elevará al Pleno ordinario de abril la solicitud a la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía para la mutación demanial externa del antiguo IES Emilio Canalejo, junto con la aprobación del proyecto de uso de este espacio, con el objetivo de destinarlo a zona verde y equipamientos públicos.

El alcalde de Montilla, Rafael Llamas, ha explicado que esta iniciativa supone “un paso muy importante” para avanzar en la cesión de estos suelos al patrimonio municipal y ponerlos al servicio de la ciudadanía, destacando que se trata de una cesión entre administraciones que permitirá cumplir el objetivo municipal de recuperación de este espacio.

En este sentido, el primer edil ha recordado que “hemos vivido un proceso largo desde el traslado del centro educativo en 2015, con el compromiso de que estos terrenos y edificaciones pudieran destinarse al uso ciudadano, especialmente del tejido asociativo de Montilla”. Asimismo, ha subrayado que, aunque la reversión de los suelos no ha sido posible jurídicamente, la fórmula de mutación demanial “cumple perfectamente la finalidad que persigue el Ayuntamiento”.

El proyecto planteado se apoya en la innovación del Plan General aprobada en 2024, que calificaba estos terrenos como zona verde. Esta adaptación urbanística permite transformar el espacio en un área destinada a uso de espacio libre y dotacional, compensando además la redistribución de aprovechamientos urbanísticos en el entorno de la avenida de la Constitución.

Según el informe de los servicios técnicos municipales, el destino principal de la parcela será su conversión en espacio libre, contemplando la demolición de la mayor parte de las edificaciones existentes, salvo dos construcciones que presentan un estado adecuado de conservación: el pabellón deportivo y la zona de talleres. Ambas podrán mantenerse y adaptarse a usos deportivos y sociales, al no superar el 20% de ocupación permitido en suelo calificado como zona verde.

En palabras del alcalde, “la propuesta es mantener el pabellón como complemento a las instalaciones deportivas municipales y aprovechar los talleres como espacios multifuncionales, adaptables a diferentes usos que decida la Corporación Municipal”. El resto de edificaciones, ha añadido, “serían demolidas por su estado obsoleto o por el elevado coste de rehabilitación”.

El responsable municipal ha incidido también en la necesidad de agilizar este proceso debido al deterioro del inmueble, señalando que “el edificio presenta riesgos importantes, con accesos no autorizados y actos vandálicos, por lo que es urgente avanzar en su cesión y transformación”.

Finalmente, el alcalde ha señalado que este proyecto responde a una demanda compartida por todos los grupos políticos y supondrá una mejora significativa para la ciudad, especialmente para el entorno del barrio de las Casas Nuevas. “Seguimos avanzando en un modelo de ciudad donde los espacios públicos y los equipamientos estén al servicio de la ciudadanía, fomentando la convivencia, la actividad cultural y el desarrollo social y económico de Montilla”, ha concluido.

Una vez aprobada la solicitud en Pleno, el Ayuntamiento de Montilla remitirá la documentación requerida a la Junta de Andalucía, a la espera de que la cesión se formalice en los próximos meses y permita iniciar las actuaciones necesarias para hacer realidad este nuevo espacio público.