El autobús urbano llevará un sistema GPS de información en tiempo real

El Ayuntamiento de Montilla ha presentado esta mañana en la Estación de Autobuses la implantación de un sistema de localización GPS en el autobús urbano, una nueva herramienta que permitirá a la ciudadanía conocer en tiempo real la ubicación del vehículo y planificar mejor sus desplazamientos.

La concejala de Infraestructuras, Raquel Casado, ha anunciado además la aprobación del nuevo contrato del servicio de autobús urbano, que saldrá a licitación en los próximos días con un importe anual de 76.000 euros. Este contrato consolida el servicio gratuito puesto en marcha de manera piloto y que, según ha destacado, “ha tenido una respuesta bastante favorable por parte de la ciudadanía, con incrementos sostenidos en el número de usuarios”.

En este nuevo contrato se incorpora también un refuerzo específico para el IES Emilio Canalejo, principal foco de demanda del servicio, con un autobús adicional a las 8:10 horas para la entrada al centro y otro a las 15:10 horas para la salida. “Continuamos con esta apuesta decidida por una movilidad sostenible que mejore la calidad de vida de nuestros ciudadanos y ciudadanas, manteniendo además la gratuidad del servicio”, ha subrayado Raquel Casado.

Por su parte, el concejal de Seguridad, Valeriano Rosales, ha explicado que el sistema GPS, instalado mediante un dispositivo de geolocalización de la empresa Sherlog, permite conocer en qué punto del municipio se encuentra el autobús en cada momento. Para facilitar el acceso a esta información, el Ayuntamiento ha instalado códigos QR en todas las paradas. Al escanearlos, los usuarios acceden a un mapa interactivo donde se visualizan las paradas, el recorrido y la posición exacta del vehículo en tiempo real. Este servicio también está disponible a través de un enlace habilitado en la página web municipal, desde la sección de ´Bus Urbano´.

“Entendemos que esta mejora viene a poner la tecnología al servicio de la ciudadanía, acercando los recursos digitales al día a día de las personas”, ha señalado Valeriano Rosales, destacando que se trata de una “herramienta sencilla y de fácil uso”.

Para garantizar una correcta implantación del sistema, durante los primeros días una persona estará disponible para ayudar a los usuarios en el manejo del servicio y resolver posibles dudas.

Desde el Ayuntamiento de Montilla se subraya que esta iniciativa responde al compromiso del equipo de gobierno de apostar por herramientas innovadoras que mejoren la calidad de los servicios públicos. La digitalización, aplicada de forma útil y responsable, permite ofrecer mayor transparencia, eficiencia y comodidad, reforzando un modelo de ciudad más moderna, accesible y centrada en las necesidades reales de sus vecinos y vecinas.