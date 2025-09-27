El arte contemporáneo vuelve a Montalbán con una nueva edición de sus jornadas Z

Montalbán acoge hasta el 17 de octubre la 14ª edición del proyecto de arte contemporáneo ‘Z’, un evento que este año se titula ‘Un lugar’ y que cuenta con el apoyo de Fundación Provincial de Artes Plásticas Rafael Botí, a través de su programa Periféricos, la Diputación de Córdoba y del Ayuntamiento de la localidad.

El delegado de Cultura en la institución, Gabriel Duque, ha señalado durante la presentación del cartel que “este tipo de encuentros funcionan como nexo de unión entre el arte, los creadores y el mundo rural, acercando el arte contemporáneo a los pueblos y dando lugar a un diálogo enriquecedor”.

“Hablamos de un proyecto que se inició en 2012, dirigido por Demetrio Salces y Rafael Jiménez, y que desde entonces ha contado con la participación de todo tipo de colectivos, peñas y asociaciones de la localidad, además de reconocidos artistas del panorama artístico nacional”, ha manifestado Duque.

Programación Z, Jornadas de Arte de Montalbán

Esta edición, la programación de ‘Z’ propone la búsqueda de un lugar metafórico que es reconocible a través de objetos o elementos del paisaje. Una selección de artistas trabajará la estética de los barrios periféricos andaluces utilizando elementos, objetos y paisajes para situar al espectador en un hogar de la España de los 70’ y 80’. La idea final es remover los recuerdos.

Anoche fue la inauguración oficial en el Teatro Municipal que contó con la exposición del artista pontanés Chema Rodríguez titulada ‘Neuma. Susurro ritual’.

Posteriormente, la actividad se trasladará a la Sala Depósitos con la inauguración de la exposición colectiva ‘Un lugar’, en la que participan los artistas Devon G. Villegas, Mario Guixeras y Sheila Cañestro. Culminará con un encuentro entre público y artistas.

Las jornadas continuarán hasta el día 17 de octubre con otras actividades como un taller infantil de pintura mural ‘Tu reja floría’, dirigido por la artista montalbeña Lola García, y la conferencia ‘Enrique Moreno. Ruralidad y vanguardia’, a cargo de Rafael Sillero y Rubén Serrano.