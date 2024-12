El Apedem se reencontró con la victoria 6 jornadas después y lo hizo de la manera más heroica y agónica posible, en el minuto 95 frente al intratable Ciudad de Lucena, líder de la Competición y que contaba con una sola derrota en su haber.

Un equipo solido y físicamente fuerte, el equipo más goleador y menos goleado, pero se encontró enfrente a un APEDEM que desde el pitido inicial mostró gran intensidad y con actitud siendo muy superior al Lucena, sin muchas ocasiones claras de gol, pero con tanta intensidad que en la primera aproximación seria al área visitante terminaría en Gol.

Corría el minuto 16, cuando tras un robo en el centro del campo, permite a Dito, combinar con Alex de la Cruz y esté meter un balón largo a la banda, que gana Dito en velocidad y desde la linea de fondo mete un balón raso que aprovecha la llegada en segunda línea de Pablo Llamas , para poner el balón lejos del alcance del portero visitante y hacer el 1-0 para delirio local. Fruto de ese gol, continuó el dominio Montillano y con la misma actitud e intensidad del inicio.

No fue hasta el min. 25 cuando el Ciudad empezó a manejar el partido y a generar peligro para la portería Montillana, de este modo, en la primera ocasión clara, cuando el balón ya había rebasado al guardameta Local y se cantaba el gol en la grada por parte del equipo visitante Albornoz sacó el balón debajo de la línea, era el preludio al gol Lucentino, que 5 minutos más tarde, en un pase filtrado entre líneas dejó al delantero mano a mano delante de Rambla, el disparo se estrelló contra el poste y el rechace cayó a los pies de un compañero lucentino, que solo tuvo que empujar el balón, estableciendo el 1-1 , resultado con el que se llegaría al descanso.



Tras el paso por vestuarios, el Apedem siguió con las misma actitud e intensidad del principio del partido y aunque el encuentro carecía de ocasiones de gol , la intensidad no decaía, teniendo mucha mas fe en la victoria el equipo Auriverde, que tuvo la ocasión mas clara en el min.56, cuando su delantero Aarón, tras regatear al portero no pudo definir. El tiempo corría y las defensas se imponían a los atacantes ya que ambas defensas estuvieron a una gran altura no concediendo ocasiones claras, y cuando ya se presentía el reparto de puntos, mejor aceptado por el equipo visitante, llegó el que a la postre sería el Gol de la victoria del equipo Local, que tras una gran jugada de Aarón, que saliendo de varios regates y con numerosísimos rechaces , Alex de la Cruz empujó el balón al fondo de las mallas era el Min . 95 , que desató la explosión de jubilo en la grada y en el banquillo Local, donde tal vez el empuje del equipo que más creyó en la victoria fue el que salió triunfante.

Victoria que rompe una racha negativa de 6 jornadas sin ganar, y que sirve para apretar aún más la clasificación en esta Segunda Andaluza Senior y para afrontar aún con más confianza y optimismo el partido de ida de la Copa de Andalucía que se jugara el próximo Viernes 6 a 12:00 en el Municipal Montillano.

David Cantos