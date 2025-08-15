Montilla Abierta

El Apedem abre inscripciones para la temporada 2025/26

PorAntonio Galán

Ago 15, 2025 #Apedem

El club Apedem ya tiene abiertas las inscripciones de jugadores para la temporada 2025/26, tanto para renovaciones como nuevas inscripciones.

Este club, cantera del fútbol montillano, cuenta con más de 160 niños que se inician a los 3 años de edad a los cuales se les facilitan las herramientas, técnicas y conocimientos que les permitan formarse como futbolistas a la misma vez que se les inculcan los valores necesarios para su formación en el día a día como personas. A estos hay que añadirles los 25 jugadores del Senior.

El CD Apedem Montilla cuenta con categorías: senior, juvenil, cadete, infantil, alevín, benjamín, prebenjamín y bebé, ya que el jugar al fútbol tiene múltiples beneficios que abarcan la salud física, mental y social:

1. Beneficios físicos

  • Mejora la resistencia cardiovascular gracias a carreras y cambios de ritmo constantes.
  • Fortalece músculos y huesos, especialmente en piernas, glúteos y core.
  • Incrementa la velocidad y agilidad con sprints y maniobras rápidas.
  • Mejora la coordinación y el equilibrio al controlar el balón y desplazarse.
  • Quema calorías y ayuda a mantener un peso saludable.
El montillano Javi Feria, canterano del CD Apedem, consigue el ascenso Primera Federación con el CE Sabadell FC

2. Beneficios mentales

  • Fomenta la concentración y la toma de decisiones rápidas.
  • Reduce el estrés y mejora el estado de ánimo por la liberación de endorfinas.
  • Desarrolla la disciplina y la capacidad de esfuerzo constante.
  • Refuerza la autoestima al lograr metas y mejorar habilidades.
El Senior Apedem conquista la Copa Diputación 2025

3. Beneficios sociales

  • Promueve el trabajo en equipo y la colaboración.
  • Mejora la comunicación con compañeros en situaciones de juego.
  • Genera vínculos y amistades al compartir entrenamientos y partidos.
  • Enseña valores como respeto, tolerancia y juego limpio.
El Senior del CD Apedem se proclama campeón de la Copa Andalucía Senior frente al CD Alcázar

No dejes pasar tu oportunidad e inscribe a tu hijo

