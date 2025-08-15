El Apedem abre inscripciones para la temporada 2025/26

El club Apedem ya tiene abiertas las inscripciones de jugadores para la temporada 2025/26, tanto para renovaciones como nuevas inscripciones.
Este club, cantera del fútbol montillano, cuenta con más de 160 niños que se inician a los 3 años de edad a los cuales se les facilitan las herramientas, técnicas y conocimientos que les permitan formarse como futbolistas a la misma vez que se les inculcan los valores necesarios para su formación en el día a día como personas. A estos hay que añadirles los 25 jugadores del Senior.
El CD Apedem Montilla cuenta con categorías: senior, juvenil, cadete, infantil, alevín, benjamín, prebenjamín y bebé, ya que el jugar al fútbol tiene múltiples beneficios que abarcan la salud física, mental y social:
1. Beneficios físicos
- Mejora la resistencia cardiovascular gracias a carreras y cambios de ritmo constantes.
- Fortalece músculos y huesos, especialmente en piernas, glúteos y core.
- Incrementa la velocidad y agilidad con sprints y maniobras rápidas.
- Mejora la coordinación y el equilibrio al controlar el balón y desplazarse.
- Quema calorías y ayuda a mantener un peso saludable.
2. Beneficios mentales
- Fomenta la concentración y la toma de decisiones rápidas.
- Reduce el estrés y mejora el estado de ánimo por la liberación de endorfinas.
- Desarrolla la disciplina y la capacidad de esfuerzo constante.
- Refuerza la autoestima al lograr metas y mejorar habilidades.
3. Beneficios sociales
- Promueve el trabajo en equipo y la colaboración.
- Mejora la comunicación con compañeros en situaciones de juego.
- Genera vínculos y amistades al compartir entrenamientos y partidos.
- Enseña valores como respeto, tolerancia y juego limpio.
No dejes pasar tu oportunidad e inscribe a tu hijo