El Apedem abre inscripciones para la temporada 2025/26

El club Apedem ya tiene abiertas las inscripciones de jugadores para la temporada 2025/26, tanto para renovaciones como nuevas inscripciones.

Este club, cantera del fútbol montillano, cuenta con más de 160 niños que se inician a los 3 años de edad a los cuales se les facilitan las herramientas, técnicas y conocimientos que les permitan formarse como futbolistas a la misma vez que se les inculcan los valores necesarios para su formación en el día a día como personas. A estos hay que añadirles los 25 jugadores del Senior.

El CD Apedem Montilla cuenta con categorías: senior, juvenil, cadete, infantil, alevín, benjamín, prebenjamín y bebé, ya que el jugar al fútbol tiene múltiples beneficios que abarcan la salud física, mental y social:

1. Beneficios físicos

Mejora la resistencia cardiovascular gracias a carreras y cambios de ritmo constantes.

gracias a carreras y cambios de ritmo constantes. Fortalece músculos y huesos , especialmente en piernas, glúteos y core.

, especialmente en piernas, glúteos y core. Incrementa la velocidad y agilidad con sprints y maniobras rápidas.

con sprints y maniobras rápidas. Mejora la coordinación y el equilibrio al controlar el balón y desplazarse.

al controlar el balón y desplazarse. Quema calorías y ayuda a mantener un peso saludable.

2. Beneficios mentales

Fomenta la concentración y la toma de decisiones rápidas.

y la toma de decisiones rápidas. Reduce el estrés y mejora el estado de ánimo por la liberación de endorfinas.

y mejora el estado de ánimo por la liberación de endorfinas. Desarrolla la disciplina y la capacidad de esfuerzo constante.

y la capacidad de esfuerzo constante. Refuerza la autoestima al lograr metas y mejorar habilidades.

3. Beneficios sociales

Promueve el trabajo en equipo y la colaboración.

y la colaboración. Mejora la comunicación con compañeros en situaciones de juego.

con compañeros en situaciones de juego. Genera vínculos y amistades al compartir entrenamientos y partidos.

al compartir entrenamientos y partidos. Enseña valores como respeto, tolerancia y juego limpio.

No dejes pasar tu oportunidad e inscribe a tu hijo