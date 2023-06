Educación vial, en vía muerta

Hace unos días se celebró la Gala de clausura del XXX de Educación vial en la que se premió a los colegiales participantes de Montilla y se hizo reconocimiento a los policías locales que durante estos años la han impartido.

Si su dedicación y esfuerzo para nuestros hijos no tiene precio, sus instalaciones si que lo tuvieron, en concreto el Parque Infantil de Tráfico costó 560.783 euros de la mano de la socialista Rosa Lucía Polonio allá por en noviembre del 2010 y que como casi toda gran obra local fue de copago: 65% la Junta de Andalucía y el 35% el Ayuntamiento.

El Parque Infantil de Tráfico original se levantaba sobre un solar de propiedad municipal de 6.440 metros cuadrados que tenía una amplia zona de pistas de prácticas, aparcamientos arbolados, una zona de descanso y dos merenderos y varios módulos de 360 metros cuadrados en total que acogen un aula de formación, una oficina, un almacén y un conjunto de aseos

Y decimos bien, TENÍA, ya que a pesar de dar cobertura Montilla y algunos pueblos de al comarca, sufrió un el envite de la falta de imaginación por parte de un consistorio comodón y falto de ideas que condenó al parque a su amputación en pos de la fiebre inaugurativa, con el consiguiente derroche.

Pista de atletismo

Tras un largo peregrinar en diferentes legislaturas, el Club Atletismo Montilla consiguió en 2016 el compromiso del cogobierno del PSOE/IU y liderado por Rafael Llamas, para la construcción de una pista de atletismo, que tras un infructuoso anuncio de nueva pista, que no llegó a nada, se determinó que su instalación sería en el antiguo campo futbol de albero y helipuerto.

En vez de, por ejemplo, aprovechar la actual zona del botellodromo en la que no había, hubo ni hay nada, las cabezas pensantes decidieron que era la mejor opción, amputando buena parte del Parque Infantil de Tráfico.

Tuvimos que esperar hasta marzo de 2019 y tras abonar otro copago de 1.070.000 euros (340.000 euros Diputación de Córdoba + 180.000 de la Junta de Andalucía + 550.000 euros del Ayuntamiento) para ver inaugurada la pista, ya que a fecha de hoy aun no se ha terminado de añadir cosas, siendo el montante del coste superior a la cantidad arriba señalada.

La manquita

Todos corriendo, todos inaugurando, todos atléticos, pero ¿Qué fue del Parque Infantil de Tráfico original?, ¿Qué pasó con el dinero invertido?

El policía local ya jubilado Cristóbal Pérez, primer director del programa de Educación Vial durante el acto recordó los duros inicios y lo que costó conseguir un sitio y materiales apropiados y como la amputación que sufrió el Parque Infantil de Tráfico y Educación Vial en pro de la pista de atletismo allá en 2019, sigue sin solución

Del dinero invertido y después sepultado corrió el mimo camino que las pinturas de la fachada de la Plaza de Abastos, el helipuerto, zanjas abiertas-cerradas-vueltas abrir en las calles, canchas de baloncesto y tenis del poli, suelos de pistas del Molinillo, pista de bicicross y un largo etcétera de inversiones sobre inversiones que como el dinero publico no es de nadie, según la exministra Carmen Calvo, parece que no importa, pero si, el dinero público tiene dueño: los españolitos en general y usted en particular.

Durante esta campaña electoral recién pasada y la que viene para el 23J hemos oído y oiremos millones para esto y aquello y lo otro, pero nos hemos parado a pensar ¿que, donde y porque de cada inversión?

Esa fe ciega en nuestros dirigentes nos hace perder la mentalidad crítica, la capacidad de raciocinio sobre lo que está bien hecho y lo que no. Cuando el dinero se desperdicia no va a mejores hospitales, ni educación, ni a mas policía, ni iluminación, carreteras….. va directo de al limbo de lo que tenia que ser y nunca fue.

Que la pista era necesaria, por supuesto, pero que el Parque Infantil de Tráfico también, así que busquen una solución que no sea mas costosa aun.

Antonio Galán