Diabetes y obesidad: un tándem que requiere una actualización permanente en su abordaje

La Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP), institución dependiente de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, ha acogido la Jornada de Actualización en el manejo de la Diabetes y la Obesidad, un encuentro dirigido a profesionales de Farmacia de atención primaria y hospitalaria del Sistema Sanitario Público de Andalucía (SSPA).

La jornada se ha centrado en revisar los avances más recientes en el abordaje farmacológico y no farmacológico de dos de los principales problemas de salud pública actuales: la diabetes mellitus tipo 2 y la obesidad. El objetivo ha sido actualizar conocimientos, compartir experiencias y analizar estrategias para mejorar el manejo clínico de estas patologías y sus complicaciones asociadas.

El encuentro se enmarca en el plan de trabajo de la cátedra de Obesidad y otras Enfermedades Metabólicas, dirigida de manera coordinada por la EASP y la Universidad de Granada, en colaboración con Novo Nordisk.

“Desde la Cátedra queremos que la participación de profesionales de referencia de los ámbitos de la endocrinología, la atención primaria y la farmacia clínica se consolide como un espacio de intercambio orientado a mejorar la actualización científica y el abordaje multidisciplinar de la diabetes y la obesidad en el Sistema Sanitario Público de Andalucía”, ha afirmado la doctora Mª José Sánchez, profesora y responsable de consultoría e investigación de la EASP y directora de la cátedra.

“Impulsar proyectos que contribuyan a reducir la carga de la obesidad en Andalucía y a mejorar la calidad de vida de las personas que la padecen forma parte del plan de trabajo de la Cátedra que dirijo”, ha añadido la doctora. Sánchez.

El programa científico, coordinado por los doctores, José Juan Jiménez Moleón, Mª José Sánchez Pérez, y Carlos Fernández Oropesa, ha dedicado una parte destacada al análisis de la situación actual de la diabetes en Andalucía y sus perspectivas de futuro, así como a la actualización de las guías de práctica clínica y al abordaje integral de la obesidad, incorporando las novedades más recientes en este ámbito.

En palabras de María Asunción Martínez Brocca, directora del Plan Integral de Diabetes de Andalucía, “la elevada prevalencia de Obesidad y Diabetes tipo 2 y su incidencia creciente justifican un abordaje integral que considere la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, la intervención precoz y multidisciplinar y la participación de la persona en su cuidado. La formación continuada de los profesionales es clave para alcanzar estos objetivos”

Durante la jornada se han revisado aspectos clave relacionados con la insulinización y las diferentes opciones terapéuticas disponibles para la diabetes tipo 2, junto con el manejo de pacientes con obesidad y enfermedad cardiovascular o alto riesgo cardiovascular, personas con comorbilidades y pacientes frágiles o de edad avanzada “Desde el Plan Integral de Diabetes de Andalucía, trabajamos para garantizar una atención centrada en la persona, poniendo a su disposición los mejores avances terapéuticos y tecnológicos e impulsando también la generación de conocimiento en torno a la diabetes” afirmó María Asunción Martínez, en la sesión de bienvenida a las personas participantes.

Desde la EASP, su directora gerente Blanca Botello, ha subrayado la relevancia del tema abordado en el encuentro por el creciente impacto que estas patologías tienen sobre la salud y la calidad de vida de la población. “La diabetes y la obesidad representan uno de los grandes retos de salud pública por su elevada prevalencia, su relación con otras enfermedades crónicas y las consecuencias que generan en la calidad de vida de las personas. Favorecer espacios de actualización y transferencia del conocimiento resulta fundamental para fortalecer la respuesta del sistema sanitario”, ha afirmado.

El equipo de coordinación científica de la jornada ha destacado la necesidad de generar espacios de actualización compartida entre profesionales para responder a la evolución constante del conocimiento clínico y terapéutico en estas patologías.

“La diabetes y la obesidad presentan una elevada complejidad clínica y requieren un abordaje cada vez más integral y coordinado. Esta jornada permite revisar la evidencia disponible, actualizar estrategias terapéuticas y reforzar el papel de los profesionales farmacéuticos en la mejora de la atención a las personas con estas enfermedades”, ha señalado el profesor José Juan Jiménez Moleón, decano de la Faculta de Medicina de la UGR y codirector de la cátedra.