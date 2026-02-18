D. Vicente Sánchez Jiménez, IX Premio Cofrade Ejemplar

La Junta de Gobierno de la Agrupación de Cofradías de Semana Santa de Montilla, reunida en sesión ordinaria el pasado día 13 de febrero, acordó otorgar el “IX Premio Cofrade Ejemplar” a D. Vicente Sánchez Jiménez.

Vicente Sánchez Jiménez, nació en esta ciudad jubilar de Montilla hace 89 años. Vicente se ha criado en la feligresía de la Parroquia de Santiago Apóstol y con más cariño hacia el “Barrio de las Tenerías”, donde nuestro Santo Solano, antes de partir hacia tierras de misión, realizó uno de sus múltiples milagros. De ahí su devoción al San Francisco Solano y su amor por las tradiciones montillanas.

Desde muy joven, Vicente, ha sido costalero de su querida María Santísima de las Esperanza y hasta hoy sigue acompañándola cada Jueves Santo.

En su curriculum, destacamos que aparte de ser hermano de la Hermandad de Jesús Preso, es actual Hermano Mayor de la Hermandad del Santico, a pesar de su avanzada edad sigue perteneciendo al grupo de tramoya de la Pasión y, ante todo es un cristiano con unas firmes convicciones cristianas. Pertenece a varias Hermandades de Montilla entre otras, la Franciscana Hermandad de los Excelsos Patronos de Montilla o la Hermandad de Nuestro Padre de Familias.

Cabe destacar que Vicente fue costalero del Sagrado Corazón de Jesús, que se venera en la Basílica Pontifica de San Juan de Ávila, allá por los años 50.

Nuestro candidato es padre de familia y esposo de Victoria Pérez, abuelo y persona muy comprometida con todas las tradiciones Montillanas, acudiendo a todas las llamadas que desde nuestras Hermandades se le ha hecho llegar.

Por todo lo expuesto anteriormente, desde esta Agrupación de Cofradías, creemos que el candidato propuesto, es merecedor de este galardón, con el que se reconocen no solo a las personas cofrades, sino a toda una vida de entrega y servicio a Dios y a su Santa Iglesia.