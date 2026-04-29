Cuentas, no cuentos (VI): delincuencia y la corrupción en España

En esta entrega revisaremos la evolución de la delincuencia y la corrupción en España desde 1970, comparándola con la situación de los países de nuestro entorno.

10. Delincuencia

España pasó de ser un país con una delincuencia «tradicional» y muy baja bajo una dictadura, a integrarse en los patrones europeos de criminalidad moderna, marcados hoy por el cibercrimen y la delincuencia transnacional. Aquí la comparativa estructurada por ejes clave:

1. Evolución de la Tasa de Criminalidad General

En 1970, España presentaba tasas de criminalidad excepcionalmente bajas en comparación con sus vecinos europeos. Sin embargo, esto se debía en parte a un control social rígido y a una menor transparencia en el registro de los datos.

España (1970 vs. Hoy): En los años 70, la tasa de delitos por cada 1,000 habitantes era ínfima (cerca de 5-10). Tras la transición, hubo un «boom» delictivo en los 80 y 90 (heroína, robos con fuerza). Hoy, la tasa se sitúa en torno a 48-50 delitos por cada 1,000 habitantes . Aun siendo mayor que en 1970, es una de las más bajas de la UE.

En los años 70, la tasa de delitos por cada 1,000 habitantes era ínfima (cerca de 5-10). Tras la transición, hubo un «boom» delictivo en los 80 y 90 (heroína, robos con fuerza). Hoy, la tasa se sitúa en torno a . Aun siendo mayor que en 1970, es una de las más bajas de la UE. Europa Occidental: Países como Francia, Reino Unido o Alemania han mantenido históricamente tasas superiores a la española (frecuentemente por encima de 60-70 por cada 1,000 habitantes), aunque la tendencia global en el siglo XXI ha sido de estabilización o descenso en delitos violentos.

2. El Homicidio: El indicador más fiable

El homicidio es el dato más comparable porque todos son denunciados.

Región Tasa Homicidios 1970 (aprox.) Tasa Homicidios Actual (2024-2026) Tendencia España ~0.4 por 100k hab. ~0.6 – 0.7 por 100k hab. Ligero aumento vs 1970, pero sigue siendo de las más bajas del mundo. Europa Occ. ~0.8 – 1.2 por 100k hab. ~0.9 – 1.1 por 100k hab. Estabilidad o ligero descenso tras picos en los años 90.

3. Cambio en la Tipología Delictiva

Este es el punto donde la diferencia es más abismal:

1970 (El modelo tradicional): La delincuencia era eminentemente física y local. Predominaban los hurtos de subsistencia, el bandolerismo residual y delitos contra el «honor» o la moralidad de la época. Casi no existía el crimen organizado internacional en suelo español.

La delincuencia era eminentemente física y local. Predominaban los hurtos de subsistencia, el bandolerismo residual y delitos contra el «honor» o la moralidad de la época. Casi no existía el crimen organizado internacional en suelo español. Actualidad (El modelo tecnológico y global): Cibercrimen: Representa ya cerca del 20% de la criminalidad total en España y Europa. En 1970 esto era ciencia ficción. Crimen Organizado: España es ahora un punto clave en la ruta del narcotráfico europeo (Estrecho de Gibraltar y puertos gallegos), algo que en 1970 era marginal. Violencia de Género: Hoy se registra y combate específicamente, mientras que en 1970 era una realidad invisibilizada y a menudo no tipificada como tal.



4. Factores Determinantes del Cambio

Urbanización: En 1970, una parte importante de la población aún vivía en entornos rurales con alto control social informal. La migración masiva a las ciudades aumentó las oportunidades de anonimato para el delito. Apertura de Fronteras: La entrada en el espacio Schengen facilitó la movilidad, tanto para ciudadanos honrados como para redes criminales. Digitalización: La transición del robo de carteras en la calle al «phishing» o estafas bancarias online es el cambio estructural más importante de la última década.

Resumen Comparativo: En conclusión, España sigue siendo hoy uno de los países más seguros de Europa Occidental, manteniendo tasas de criminalidad violenta por debajo de la media europea, a pesar de que el volumen total de delitos ha crecido significativamente desde 1970 debido a la modernización socioeconómica y la nueva criminalidad digital.

11. Corrupción, la delincuencia desde el poder

La evolución de los delitos económicos y la corrupción «desde el poder» en España y Europa Occidental muestra una paradoja: mientras que en 1970 estos delitos eran difíciles de medir por la falta de transparencia, hoy son mucho más visibles, lo que nos ha creado la falsa percepción de que tanto estos delitos como su impunidad han aumentado.

1. El Escenario de 1970: Corrupción Estructural e Invisible

En 1970, tanto en España (bajo el régimen de Franco) como en parte de Europa Occidental, los delitos económicos tenían una naturaleza distinta a la actual.

España: La corrupción era estructural pero no judicializada . Existía el «estraperlo» residual, el tráfico de influencias en la concesión de licencias y el uso de cargos públicos para beneficio personal, pero rara vez llegaba a los tribunales. La prensa estaba censurada, por lo que la percepción social era de una «paz social» ficticia.

La corrupción era . Existía el «estraperlo» residual, el tráfico de influencias en la concesión de licencias y el uso de cargos públicos para beneficio personal, pero rara vez llegaba a los tribunales. La prensa estaba censurada, por lo que la percepción social era de una «paz social» ficticia. Europa Occidental: En países como Italia o Francia, la corrupción estaba muy ligada a la financiación de partidos políticos y a la obra pública. Sin embargo, los controles financieros internacionales eran mucho más laxos y el concepto de «blanqueo de capitales» apenas empezaba a legislarse.

2. El Escenario Actual (2024-2026): Transparencia y Complejidad

Hoy, los delitos económicos son la mayor preocupación en términos de impacto financiero. España ha vivido un deterioro constante en sus indicadores de percepción en la última década.

Indicador Situación en España (Actualidad) Comparativa Europa Occidental Índice de Percepción (IPC) 55/100 (Dato de 2025/26). Ha caído 10 puntos desde 2012. Países como Dinamarca o Finlandia superan los 85/100. Costo Estimado Se estima un coste de unos 90.000 M€ anuales (pérdida de PIB). La UE pierde en total unos 900.000 M€ al año por corrupción. Tipología Reina Malversación, cohecho y fraude en fondos europeos. Fraude fiscal sofisticado y evasión mediante criptoactivos.

3. Delitos «Desde el Poder» (Corrupción Política)

La gran diferencia entre 1970 y hoy es la profesionalización y fiscalización.

En 1970: La corrupción era «de despacho». Un funcionario o político recibía un beneficio directo por una gestión. Era una corrupción de proximidad.

La corrupción era «de despacho». Un funcionario o político recibía un beneficio directo por una gestión. Era una corrupción de proximidad. Hoy: La corrupción política se ha vuelto sistémica y técnica . Se manifiesta en: Puertas giratorias: Influencia económica post-cargo (legal en muchos casos, pero percibida como corrupción moral). Contratación pública: El 20% del PIB de la UE se gasta en contratación pública; es aquí donde se concentran los delitos de prevaricación y cohecho modernos. Blanqueo internacional: El uso de paraísos fiscales y estructuras societarias complejas (testaferros) que en 1970 eran rudimentarias.

La corrupción política se ha vuelto . Se manifiesta en:

4. ¿Por qué España «empeora» en los datos actuales?

Es importante notar que España ha obtenido recientemente sus peores notas históricas en el Índice de Percepción de la Corrupción (situándose en el puesto 49 a nivel mundial en 2025/26, por detrás de países como Botsuana o Ruanda). Esto se debe a varios factores:

Justicia lenta: Aunque se investiga más, la media de resolución de un caso de corrupción económica en España es de 8 a 10 años. Polarización política: El uso de la corrupción como arma arrojadiza aumenta la percepción social de que «todos son iguales». Falta de independencia judicial: Los informes internacionales critican el sistema de elección del CGPJ en España como un foco de riesgo de corrupción institucional.

Notas de contexto: En 1970, las corruptelas en la compra de bienes y servicios, así como los “enchufes” para la colocación en la administración del Estado eran la norma, pero un ciudadano español difícilmente podía saber si un ministro se había enriquecido ilícitamente. Aun así, y por luchas internas dentro del régimen, se conocieron casos como el de Matesa (1969-1970) en el que se estafaron más de 10.000 millones de pesetas (una barbaridad en la época) obteniendo créditos oficiales con escaso control. Otro caso un poco anterior fue el que afectó a Ramón Rato, el padre del ministro del “milagro español” de los 90, en ese caso el delito era por estafa y evasión de capitales a Suiza. En ambos casos los delincuentes fueron indultados.

En 2026, el acceso a la información es total, pero la complejidad de las redes económicas hace que recuperar el dinero malversado sea casi imposible: de los más de 1.800 millones de euros en condenas por corrupción desde la Transición, solo se ha recuperado una fracción mínima.

Ángel Diez de Miguel

Reflexiones desde la higuera