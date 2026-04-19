Cuentas, no cuentos (I)

Las últimas encuestas del CIS nos dicen que el partido que sería más votado por los más jóvenes es VOX, recordando mi lejana juventud, entiendo la rebeldía juvenil y entiendo que se desee y se persiga una vida mejor, entiendo que los jóvenes se echen en manos de las soluciones más radicales que son aparentemente fáciles aunque difícilmente puedan arreglar los problemas complejos, no entiendo que vean esas soluciones en las fracasadas soluciones del pasado que ya demostró históricamente su ineficacia y su falta de libertades sociales e individuales.

Con esa idea, he preguntado a la Inteligencia Artificial, concretamente a Gemini IA, pensaba comparar los datos de la España de 1960 con la actualidad, pero eran tan desastrosos que he preferido ir a 1970, es decir en el mejor momento de la economía del régimen franquista.

En la gráfica que encabeza el artículo se puede ver la gráfica y observar como el cambio de modelo económico hacia parámetros neoliberales hace que la riqueza del país se separe cada vez más del salario medio. Humildemente creo que ahí está la clave de las dificultades de nuestros jóvenes.

1º Renta per cápita:

1970: El PIB per cápita de España se situaba en unos $3.207 dólares. Las cifras pueden variar ligeramente según la fuente (Banco Mundial, Trading Economics, etc.).

El PIB per cápita de España se situaba en unos dólares. Las cifras pueden variar ligeramente según la fuente (Banco Mundial, Trading Economics, etc.). 2024 (cifras más recientes): El PIB per cápita de España está en $35.790 dólares (nominal) y $48.373 dólares (ajustado por Paridad de Poder Adquisitivo o PPA).

La comparación muestra un aumento significativo en el poder adquisitivo y el nivel de vida en España a lo largo de las décadas. El PIB per cápita ha crecido más de 10 veces en términos nominales, reflejando el desarrollo económico de España tras la Transición y su integración en la Unión Europea. El ajuste por Paridad de Poder Adquisitivo (PPA) es crucial para una comparación más justa, ya que tiene en cuenta el costo de la vida en diferentes países.

Comparando con Europa Occidental, en 1970, España estaba terminando su periodo de autarquía e industrialización acelerada, pero seguía estando por debajo de las potencias europeas. Tras la entrada en la CEE, hoy UE (1986) y la adopción del euro, España logró una convergencia masiva. Si ajustamos los datos por el coste de la vida (Paridad de Poder Adquisitivo), España suele salir mejor parada, situándose cerca del 85-90% de la media de la Unión Europea, ya que vivir en España es más barato que en Luxemburgo o Dinamarca.

En 1970, el PIB per cápita de España era menos de la mitad que el de Francia o Alemania. España era vista como una economía en desarrollo, dependiente de las remesas de emigrantes y el turismo incipiente.

En los años 90 y principios de los 2000, España crecía a ritmos superiores a la media europea, llegando a rozar el 90% del PIB per cápita promedio de la UE justo antes de la crisis de 2008. Desde la crisis financiera y la inmobiliaria, la distancia con Europa Occidental se ha vuelto a ensanchar, y los técnicos responsabilizan a una más baja productividad y un desempleo más alto.

Resumen de la convergencia con Europa Occidental

En 1970: España era una economía de periferia (PIB inferior al 50% de la media).

España era una (PIB inferior al 50% de la media). En 2024: España es una economía central madura, (PIB del 85-90% de la media).

Mi Resumen, en base a los datos objetivos (cuentas), es evidente que el nivel de vida de los españoles ha mejorado durante el periodo democrático, lo demás son cuentos.

2º Mercado laboral:

Este punto es crucial para entender la profunda transformación económica, social y demográfica del país.

En la España de 1970: El mercado laboral dependía de una economía en transición de la agricultura a la industria, pero con características de un país en desarrollo en muchos aspectos.

Estructura Económica: Sector Primario (Agricultura): empleaba a una parte considerable de la población. Sector Secundario (Industria): Estaba en auge, con fuerte desarrollo de la industria manufacturera, automovilística, naval, etc. y produjo el éxodo rural a las ciudades Sector Terciario (Servicios): Centrado en el comercio, la hostelería básica y los servicios públicos esenciales.

Tasa de Actividad: Más baja que hoy, debido a la menor participación femenina.

Más baja que hoy, debido a la menor participación femenina. Tasa de Paro: Las cifras oficiales eran bajas, se contabilizaban de forma diferente, además muchos desempleados había emigrado a otros países.

Las cifras oficiales eran bajas, se contabilizaban de forma diferente, además muchos desempleados había emigrado a otros países. Condiciones Laborales: Mujeres en el Trabajo: La participación femenina era reducida, concentrada en roles específicos (enseñanza, enfermería, servicio doméstico). Tipo de Contratación: Predominaba el empleo fijo. Derechos Laborales: Los sindicatos eran ilegales y los derechos eran limitados. Migración: España era un país de emigrantes, con más de 3.400.000 españoles principalmente en Europa, pero también en Iberoamérica, (10% de su población).



En la España Actual (2024): El mercado laboral actual es el de una economía de servicios avanzada, globalizada y fuertemente integrada en Europa.

Estructura Económica: Sector Primario: Marginal en términos de empleo (menos del 4%). Sector Secundario: Ha perdido peso en el empleo (alrededor del 20% o menos), con una mayor tecnificación y automatización. Sector Terciario: Es el motor absoluto del empleo, es más del 75% de la fuerza laboral. Destacan el turismo, la hostelería, el comercio, los servicios financieros, la educación, la sanidad y los servicios tecnológicos.

Tasa de Actividad: Mucho más alta, impulsada por la plena incorporación de la mujer.

Mucho más alta, impulsada por la plena incorporación de la mujer. Tasa de Paro: Es una de las preocupaciones. Sigue más alta que la media europea (alrededor del 11-12% en 2024). Especialmente el desempleo juvenil.

Es una de las preocupaciones. Sigue más alta que la media europea (alrededor del 11-12% en 2024). Especialmente el desempleo juvenil. Condiciones Laborales: Mujeres en el Trabajo: La participación femenina es casi igual a la masculina, aunque persisten brechas salariales y en puestos directivos. Tipo de Contratación: La temporalidad ha sido un problema estructural, aunque la reforma laboral de 2022 ha intentado reducirla. Derechos Laborales: Plenamente desarrollados y garantizados en la Constitución. Migración: España es ahora un país de inmigración, hay unos 7.000.000 de trabajadores extranjeros y al mismo tiempo es un país de emigración para jóvenes cualificados que buscan mejores oportunidades. Nuevas Formas de Trabajo: Auge del teletrabajo, las plataformas digitales, el trabajo autónomo y los empleos vinculados a las nuevas tecnologías. Formación: La cualificación y la formación continua son cada vez más importantes.



Resumen: El mercado laboral español ha pasado de una estructura agrario-industrial con poca participación femenina y derechos limitados, a una economía de servicios con plena integración de la mujer, derechos laborales avanzados, pero con desafíos persistentes como el desempleo estructural, la temporalidad, la necesidad de adaptación a la digitalización, también es necesario buscar soluciones para corregir las razones que nos llevan a que la riqueza general que muestran los datos macroeconómicos no se corresponde con el incremento de los salarios medios que son el indicador de la riqueza de los ciudadanos.

Ángel Diez de Miguel

Reflexiones desde la higuera