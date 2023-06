Cuando llega el final de curso

Ahora que FINALIZA el curso escolar, es la fecha oportuna para tomar conciencia de la labor tan importante que supone el haber aportado lo mejor que somos y tenemos en favor de un alumnado que, ha esperado de nosotros, emocionarse con lo que le hemos podido aportar, dejarse llevar, ser protagonistas de su propia historia o ser espectadores de cuanto le hayamos ofrecido.

Cuando hablo de nosotros, no considero que esta labor, sea una tarea sólo del profesorado, sino una tarea donde se ven implicados muchos agentes a distintos niveles y que todos juntos, podemos incidir para que nuestro alumnado haya asimilado más y mejor cuanto le hayamos ofrecido.

Profesorado, Familias, AMPAS, Agentes sociales, Ayuntamiento, Instituciones …todos hemos debido ser elementos esenciales en este proceso de formación y todos hemos tenido que aportar cuanto haya estado de nuestra parte, para hacer de nuestro alumnado, personas íntegras, que sepan con el tiempo, poder dar respuesta equilibrada a las posibilidades que la vida les va a ofrecer.

Algunos considerarán que las vacaciones son un periodo de merecido descanso y así debe ser después de un curso intenso, otros lo verán como una liberación para quienes han tenido algunas dificultades, en todos los sectores, y otros lo celebran de forma especial, ya que ha podido suponer una fatiga extrema para quienes no quieren, soportan y al final ven la luz en túnel a sabiendas que no tienen que ir donde no quieren estar.

Final de curso es un tiempo merecido para todo el profesorado, que se ha entregado de forma constante, entregándolo todo por sacar adelante un proceso complejo, no exento de dificultades, de burocracia, de sinsabores y de experiencias magnificas que hacen crecer siempre porque de todas se aprende, bien para hacer o bien para saber lo que no hay que hacer.

Final de curso es un tiempo merecido para el alumnado que diariamente se ha esforzado, para hacer las cosas bien y a formarse en conocimientos y valores para potenciar lo cognitivo, lo emocional, los valores y las destrezas y en definitiva para ser, cada vez, más competentes.

Final de curso lleva consigo, fiestas de despedida, alegrías, emociones y un deseo de seguir haciendo las cosas, incluso un poco mejor, después de una autoevaluación , cargada de propuestas de mejora y buenas intenciones.

Final de curso es un tiempo donde las familias cambian sus planes ya que la presencia de quienes no han estado, va a ser ahora permanente, modificando los tiempos y ofreciendo a los hijos posibilidades en su tiempo de ocio que les sirva para realizar actividades que ocupen su tiempo de forma rentable y positiva, incluso para no hacer nada, hacer silencios queridos, pensar, plantear posibilidades de futuro…dar respuesta al qué, cómo y para qué. No olvidemos que la casa es tu primera escuela y en este periodo hay que potenciar esta idea.

Cuando avanza el periodo, comenzamos a tener necesidad de cambiar y volver…amigos, profes, travesuras y se genera el síndrome de la vuelta, querida para muchos, odiada para otros…pero ese será tema de otra reflexión.

Bienvenidas vacaciones para cada una de las partes, dar respuesta a sus necesidades, aunque para las familias, es sin duda el momento más difícil donde también se aprende a ser más padre, más madre…más psicólogo, más pedagogo…potenciar la paciencia y la prudencia…entre otras.

Valoremos y queramos a nuestros maestros, a nuestro alumnado, a las familias y a quienes tienen la responsabilidad de que todo esto sea más fácil. Cada uno en su ámbito.

Un maestro querido y aceptado, un alumno querido y aceptado, un padre, una madre queridos y aceptados, unas instituciones queridas y aceptadas, siempre van a funcionar mejor y con más ganas que magnificar lo negativo de cada día. ¡¡PARA ESO, YA HAY MUCHOS!!

Siempre un pensamiento positivo, genera actitudes positivas, sin perder de vista todo lo que cada día tenemos y debemos que mejorar.

Paco Llopis Maestro

¡¡FELIZ FINAL DE CURSO!!