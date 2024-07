CTA acusa al Csif de cubrirle el culo a SSG

Cruce de acusaciones entre los sindicatos Csif y CTA ante la aplicación por parte de la empresa de transportes sanitarios SSG del artículo 82 de Estatuto de los trabajadores, cosa que Csif esta dispuesta y CTA ve innecesaria su aplicación y una maniobra contra los intereses de los técnicos sanitarios.

“Art. 82. Del Estatuto de los Trabajadores:

Sin perjuicio de lo anterior, cuando concurran causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, por acuerdo entre la empresa y los representantes de los trabajadores legitimados para negociar un convenio colectivo conforme a lo previsto en el artículo 87.1, se podrá proceder, previo desarrollo de un periodo de consultas en los términos del artículo 41.4, a inaplicar en la empresa las condiciones de trabajo previstas en el convenio colectivo aplicable, sea este de sector o de empresa, que afecten a las siguientes materias:

a) Jornada de trabajo.

b) Horario y distribución del tiempo de trabajo.

c) Régimen de trabajo a turnos.

d) Sistema de remuneración y cuantía salarial.

e) Sistema de trabajo y rendimiento.

f) Funciones, cuando excedan de los límites que para la movilidad funcional prevé el artículo 39.

g) Mejoras voluntarias de la acción protectora de la Seguridad Social.”

Este es el objetivo de la Empresa, poder tener las manos libres para inaplicar el convenio colectivo del sector, en aquello que estime la Empresa conveniente para sus intereses. Por supuesto C.S.I.F. como socio colaborador de la Empresa dispuesto a permitirlo. Con el silencio de sus dos asesores.

La abogada de C.T.A. si intervino, en defensa de los intereses de todos los trabajadores del transporte sanitario de Córdoba. Y fue la que se dio cuenta del pastel que nos intentaban colar. Siendo el propio representante de la Empresa, a sabiendas de que lo que estaba proponiendo era ilegal. Y consciente de que C.T.A. iba a impugnar el descuelgue del convenio. Este individuo retrocede y ya se niega a redactar nada en esa reunión y deriva al SERCLA para adoptar los hipotéticos acuerdos.

C.T.A. no se ha negado nunca a negociar. Eso sí, con las ideas claras. C.T.A. no puede disponer para negociar de la tercera paga individual de cada trabajador, sencillamente porque es indisponible, es un derecho individual reconocido en el Convenio Colectivo, con Sentencia del Juzgado de lo Social de primera instancia, en conflicto colectivo interpuesto por C.T.A. y ganado. C.S.I.F. no ha interpuesto nada, a pesar de habernos robado la Presidencia y Secretaria del Comité de Empresa. Es la Empresa quién tiene recurrida la Sentencia y el juicio en el Tribunal Superior de Andalucía, es el próximo día 3 de octubre, es decir, está a la vuelta de la esquina. La Empresa conocedora de que tiene muchas posibilidades de perder su recurso para que no cobremos la tercera paga de los años 23 y 24.

El hecho de que C.T.A. si estamos dispuestos a negociar, ha sido de que las demandas de tipo individual que teníamos interpuestas de la tercera paga del 23, la retiramos. Pero no para que nos cuelen un descuelgue de convenio. Hemos mostrado buena voluntad, pero que no se nos tome por tontos.

La situación actual es que si la Empresa retira el recurso del TSJA, la Sentencia sería firme y tendrían que pagarnos todo. O esperamos al 3 de octubre y si la sentencia es favorable también cobraremos todo. Lo que no vamos a aceptar es el chantaje de renunciar a la paga del año pasado y a un descuelgue del convenio colectivo, porque dicen que van a pagar ya la paga de este año. Esa es su obligación pagar la paga y no dejar de pagarla. Que si la van a pagar es gracias a las actuaciones de C.T.A.

C.S.I.F. MIENTE cuando dice que no había disponible la sala del SERCLA, es falso, C.T.A. habíamos realizado las gestiones con la responsable del SERCLA y si estaba libre.

C.S.I.F. al dictado de su amo en la Empresa pretende culpabilizar a C.T.A. del no cobro de la paga. Cuando la realidad es todo lo contrario. Los que no han movido un dedo son ellos y los que le están cubriendo las espaldas a la Empresa es el C.S.I.F. lo hicieron con lo de la huelga y lo están haciendo ahora.

C.S.I.F. como Sindicato desclasado, al servicio de la Patronal, critica a C.T.A. que los delegados de transporte sanitario vayamos a protestar a Bimbo, por los despidos de Hermanos Campano. Pues que sepa el C.S.I.F. que cuando se han hecho manifestaciones o la caravana de los coches, centenares de compañeros y compañeras de C.T.A., de otras emprsas, incluidos los de HERMANOS CAMPANO, vinieron a participar y a apoyar a los trabajadores del transporte sanitario. Mientras algunos dirigentes del C.S.I.F. estaban de vacaciones. Que el C.S.I.F. se entere. C.T.A. es un Sindicato de Clase, Solidario y que cree en la Lucha de Clases. No como el C.S.I.F. que es un Sindicato creado para servir a la Patronal. ¿Dónde estaba C.S.I.F. en los despidos de más de 70 familias de los no subrogados?. En el 2022, C.S.I.F. tenía delegados ¿por qué no denunciaron la tercera paga?. ¿ Por qué no denunciaron lo de los cheques?. ¿ Porque no denunciaron los derechos adquiridos?. ¿ Por qué no denunciaron las condiciones de las áreas de descanso?. ¿ Por qué no denunciaron lo de subir a planta a por los pacientes?. ¿ Por qué no participan en las movilizaciones de Lucena por la sanidad, si son de allí?. , etc, etc…Todo eso lo hemos denunciado C.T.A. del transporte sanitario en los Juzgados de lo Social y además somos solidarios con los compañeros de otras Empresas. Por supuesto.

C.T.A. ES LA FUERZA DE LOS TRABAJADORES Y TRABAJDORAS.

UNA SOLA CLASE, UNA SOLA LUCHA.

LIBERTAD SINDICAL