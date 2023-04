Cruz Roja inicia en Córdoba una nueva campaña del Sorteo de Oro

Cruz Roja acaba de iniciar en Córdoba la campaña de ventas del Sorteo de Oro, que se celebrará el próximo 20 de julio en Málaga.

Para la institución humanitaria, el Sorteo de Oro tiene una importancia fundamental, ya que permite sostener programas sociales con los que se apoya a miles de personas en la provincia y a 12 millones en toda España.

Prueba de ello son los casi 500.000 euros que, solo en Córdoba, logró recaudar la entidad en 2022 con esta iniciativa, superando las cifras del año anterior.

“Ojalá un año más volvamos a encontrar la respuesta solidaria de la ciudadanía. Comprando boletos de este sorteo, se colabora mucho más de lo que pudiera parecer. Es ese cúmulo de pequeñas contribuciones, de suma de solidaridades, la que nos permite seguir apoyando, día tras día, a quienes más lo necesitan”, explica Isabel Linares, responsable provincial de Captación de fondos de la organización.

Bajo el lema ‘Oro parece, Cruz Roja es’, se lanza una campaña en la que se asegura que detrás del “oro” de Cruz Roja están la acogida, la alimentación consciente, el bienestar energético, la compañía, el éxito escolar, el futuro laboral, la igualdad, la sostenibilidad, el socorro o la protección a la mujer.

Para Cruz Roja, la vulnerabilidad puede estar donde hay una persona mayor que se siente sola, una mujer que sufre violencia machista, un niño o niña que no tiene recursos para poder estudiar, una persona refugiada que huye de la violencia y el hambre en su país, una familia que no tiene agua caliente ni calefacción, una mujer que no tiene las mismas oportunidades en el trabajo o todas las personas que sufren una emergencia climática.

Esta idea es compartida por el ilustrador Óscar Alonso, 72Kilos, quién ha puesto imagen y color a los boletos a través de su arte con una variedad de 10 diseños que representan cada una de las áreas de actuación de Cruz Roja.

Desde el pasado 25 de abril están a la venta los boletos, que cada año suponen una nueva oportunidad para que Cruz Roja pueda estar donde más se la necesita: junto a las personas más vulnerables, que este año, con la incertidumbre y el miedo social que rodean al conflicto armado en Ucrania, las emergencias climáticas, la inestabilidad económica o los terremotos, viven un sinfín de retos humanitarios que ponen a prueba la capacidad de Cruz Roja cada día, y que nos hacen ‘Ser Mejores’ como sociedad dándoles respuesta.

Así pues, ya se pueden comprar los boletos, tanto al personal de Cruz Roja en la calle, como en las sedes de la institución humanitaria y en las entidades y empresas colaboradoras. Entre estas últimas se encuentran firmas como DEZA, Grupo Alsara, Supermercados Piedra, Magtel, la delegación provincial de la RTVA o el Colegio de Farmacéuticos, más otras que se irán sumando en las próximas semanas.

Parece un boleto, pero es mucho más

Al igual que el sorteo, el boleto también es mucho más de lo que parece.

Cada boleto de 5 euros es un botiquín de productos básicos para una persona; 3 boletos pueden apoyar a una persona sin hogar con un kit de abrigo; con 4 boletos, Cruz Roja imparte un taller para personas mayores con el objetivo de prevenir la soledad; y con 10 boletos, se provee a una familia con un kit de productos para que ahorren en su hogar.

Con cada boleto se logra poner en marcha una ayuda real, un proyecto que cambia la vida de una persona que lo necesita, por eso, son “oro”.

Más de 7 millones de euros en premios

El Sorteo de Oro reparte más de 11.700 premios, que superan los 7 millones de euros en premios, o su contravalor en oro.

Se reparten 3 millones de euros al primer premio; 1 millón de euros al segundo premio; 500.000 euros al tercer premio; 250.000 euros al cuarto premio; y 100.000 euros al quinto premio.

Además de estos 5 primeros premios principales, se reparten miles de premios a los números coincidentes con diferente serie a la premiada, o los coincidentes en las cuatro últimas cifras con diferentes cuantías.