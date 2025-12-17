COPE Marbella elige al Grupo Capachos como Mejor Grupo Musical 2025

En una preciosa gala, organizada por COPE Marbella, que contó con el pregón del humorista y dramaturgo Moncho Borrajo y la presentación de Mariluz Aguilar, José Manuel Parada y José Antonio Gómez, director de la emisora y principal impulsor del evento, el grupo cordobés Capachos fue reconocido como el ‘Mejor Grupo Musical’ de 2025 en el apartado de premios ‘Oro, incienso y mirra’.

Además, durante la velada se concedieron otros reconocimientos, entre ellos el premio ‘Estrella de Navidad’, que recibieron Ángela Carrasco, Millán Salcedo, Inger Nilsson y Nacho Cano, entre otros. Y el galardón ‘Marbella 5 Estrellas’ distinguió al periodista José Luis Yagüe y a Philippe Valère.

Hay que destacar que dicha emotiva y bella gala, en la que Grupo Capachos actúo con gran éxito y despedidos con todo el palacio en pie, es una cita ineludible y con gran calado en Málaga, atrayendo a personalidades nacionales e internacionales en una de las épocas más especiales del año.

Recordemos que Grupos Capachos se creó en el año 2010 y está formado por unos treinta músicos y cantantes, dirigidos por José María Luque Jurado.

En palabras del presidente de Grupo Capachos, José A. Alcaide, “Para el Grupo Capacho, participar en la Gala de Navidad de Marbella 2025 ha sido un momento inolvidable para todos sus componentes. Recibir el reconocimiento de mejor grupo musical 2025, nos llena de orgullo y nos confirma que vamos por el camino correcto. Lo comentábamos ayer en camerino, quién iba a pensar hace 15 años que íbamos a estar compartiendo escenario con cantantes tan famosas como puede ser Ángela Carrasco o humoristas como el de Martes y Trece, Millán Salcedo.

Y realmente todo esto es lo que nos quiere decir que tenemos que seguir soñando, que tenemos un proyecto muy bonito y muestra el reconocimiento que estamos recibiendo por parte no solamente de las autoridades, como pasó en la pasada gala, donde realmente la alcaldesa de Marbella, Ángela Muñoz, personalmente se dirigió y me manifestó que la habíamos sorprendido, que le había encantado el Grupo Capacho y le había emocionado nuestra música y que volveríamos, no muy tarde, a Marbella. O como cuando finalizó el evento, el público se acercaba a nosotros y nos transmitía las emociones que habían experimentado en la gala con nuestra música. Nos transmitía que les había enamorado y que cómo podían seguirnos.

Esto realmente es una cosecha de sembrar y que estamos haciendo todos los componentes de Capacho, a los cuales quiero dar las gracias de una manera muy sólida y muy profesional y que realmente queremos seguir trabajando para otros 15 años más. Me quiero dirigir no solamente a nuestros compañeros, sino a todas las personas que nos apoyan, que Capacho cumple 15 años, pero lo mejor está todavía por venir”.

Sevilla nueva cita

Tras los exitosos conciertos de los pasados 12 y 13 de diciembre en Hellín y Puertollano, el próximo domingo 25 de enero de 2026 se celebrará, a las 19.00h, un concierto del Grupo Capachos en la Sala CITE del Cartuja Center CITE de Sevilla.

La formación cordobesa subirá al escenario el espectáculo músico-teatral titulado «Entre mis recuerdos», vinculado con el Alzheimer y la relación entre la música y la memoria, en el que los temas se van vinculando por un argumento teatral. Tiene una duración de una hora y media y está abierto a todos los públicos.

Entradas: a la venta por internet en cartujacenter.janto.es.