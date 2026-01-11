Convocada la primera edición de los Premios al Trabajo Autónomo en Andalucía

La Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo tiene abierto el plazo de presentación de candidaturas a la primera edición de los Premios al Trabajo Autónomo en Andalucía. Los galardones tienen como principal objetivo reconocer actividades o trayectorias vinculadas al sector del trabajo por cuenta propia en seis categorías diferentes, asignando para cada una de ellas un premio en metálico de 4.800 euros.

Contemplada como una de las iniciativas del Plan Estratégico Andaluz del Trabajo Autónomo 2024-2027, los Premios al Trabajo Autónomo en Andalucía nacen con la intención de poner en valor la figura del autoempleo y su contribución al crecimiento económico de Andalucía en términos de generación de riqueza y empleo. Con esa finalidad, distinguirán la excelencia profesional de aquellas personas que hayan impulsado su propio proyecto de negocio, así como la labor de empresas y entidades, públicos o privadas, que destaquen por su respaldo al sector.

De los seis galardones:

El ‘ Premio mujer profesional autónoma’ reconocerá actividades que fomenten el talento y el liderazgo transformador, siendo referentes en el sector.

reconocerá actividades que fomenten el talento y el liderazgo transformador, siendo referentes en el sector. El ‘Premio trayectoria profesional’ , tal y como consta en las bases de los premios, distinguirá “una vida de trabajo continuada o de especial notoriedad desempeñando un papel activo en la contribución al desarrollo de la sociedad, destacando por su entusiasmo y pasión por su trabajo”.

, tal y como consta en las bases de los premios, distinguirá “una vida de trabajo continuada o de especial notoriedad desempeñando un papel activo en la contribución al desarrollo de la sociedad, destacando por su entusiasmo y pasión por su trabajo”. El ‘Premio joven al trabajo autónomo’ , podrán optar trabajadores por cuenta propia, menores de 30 años, que hayan hecho del autoempleo una fórmula propia “de desarrollo personal y laboral”.

, podrán optar trabajadores por cuenta propia, menores de 30 años, que hayan hecho del autoempleo una fórmula propia “de desarrollo personal y laboral”. El ‘Premio innovación en el trabajo autónomo’ está dirigido a proyectos que se caractericen por la implementación de nuevas tecnologías y procesos que permitan una optimización de los resultados, minimizando su impacto negativo sobre el medio ambiente y la sociedad en general, con atención a la protección del medio ambienta y el impulso de la economía circular.

está dirigido a proyectos que se caractericen por la implementación de nuevas tecnologías y procesos que permitan una optimización de los resultados, minimizando su impacto negativo sobre el medio ambiente y la sociedad en general, con atención a la protección del medio ambienta y el impulso de la economía circular. La modalidad del ‘Premio compromiso social’ reconocerá iniciativas que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las personas y fomenten la igualdad

reconocerá iniciativas que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las personas y fomenten la igualdad El ‘Premio a la difusión y apoyo del trabajo autónomo’ servirá para distinguir a aquellas entidades, tanto públicas como privadas, con notoriedad en la difusión, apoyo o asesoramiento al sector, contribuyendo así mejorar el conocimiento que del trabajo autónomo tenga el conjunto de la sociedad.

Como requisito general, las personas o entidades candidatas a los premios deben desarrollar su actividad económica y profesional en Andalucía a la fecha de publicación del extracto de la resolución de la convocatoria, es decir, el 29 de diciembre de 2025.

Cada categoría requiere, además, cumplir con determinados requisitos adicionales. En el caso del ‘Premio a la mujer profesional autónoma’, será necesario contar con al menos cinco años de experiencia profesional en el RETA. Para optar al galardón a la ‘Trayectoria profesional autónoma’, ese periodo debe ser de al menos 20 años. Los candidatos al ‘Premio joven al trabajo autónomo’ deberán ser menores de 30 años y contar con al menos dos años de experiencia profesional en el régimen de autónomos, periodo que también se solicita para el galardón en la modalidad de ‘Innovación en el trabajo autónomo’.

Para la categoría de ‘Premio compromiso social’, el periodo de experiencia profesional exigible es de al menos cinco años. En las cinco modalidades anteriores, también es necesario que las personas candidatas figuren como inscritas en el Régimen Especial de la Seguridad Social de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos a la fecha de publicación de la convocatoria. En el caso del último galardón, el ‘Premio a la difusión y apoyo del trabajo autónomo’, el requisito específico es que las entidades figuren como legalmente constituidas e inscritas en el registro correspondiente durante al menos un año y de manera ininterrumpida a la fecha de la publicación de la convocatoria.

Las solicitudes y la documentación anexa deberán presentarse única y exclusivamente de forma electrónica a través de los formularios disponibles en la oficina virtual de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, a la que se podrá acceder a través del Catálogo de Procedimientos y Servicios (https://juntadeandalucia.es/servicios/sede/tramites/procedimientos/detalle/25922.html), así como a través del Portal de la Junta de Andalucía.