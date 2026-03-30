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CEOE prevé que las tensiones en Oriente Próximo sitúen la inflación entre el 3% y el 4% en los próximos meses

PorAntonio Galán

Mar 30, 2026 #Ceoe

CEOE estima que, de mantenerse la guerra y las tensiones en Oriente Próximo, la inflación puede situarse en un rango comprendido entre el 3% y el 4% en los próximos meses, por encima de la previsión del IPC que había para el conjunto del año, que era del 2,6% de media anual.

El impacto final sobre la inflación dependerá de la duración del conflicto. En todo caso, CEOE espera un repunte a corto plazo.

Para el conjunto del año, la previsión es que cada incremento del 10% en el precio del petróleo genere un alza de la inflación de 2 décimas y afecte de forma negativa al crecimiento del PIB en 1 décima.

El impacto de la guerra de Irán y sus consecuencias en los precios energéticos se ha hecho notar en el IPC de marzo, con un repunte de 1 punto, hasta el 3,3% interanual, según el dato adelantado publicado este viernes por el INE.

Este repunte se explica por la subida de los precios de los combustibles y lubricantes para vehículos personales. Las empresas quedan a la espera de las consecuencias que tengan las medidas adoptadas por el Gobierno, que podrían permitir contener el aumento en los precios de los combustibles.

El IPC subyacente se ha mantenido en el 2,7% interanual, por lo que todavía no se ha producido una transferencia del incremento de los costes energéticos a otros bienes y servicios de la cesta de precios del núcleo subyacente (como alimentos elaborados o servicios y bienes industriales no energéticos).

Por Antonio Galán

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