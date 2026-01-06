CEOE insta a contener cargas administrativas y costes laborales ante la desaceleración del empleo al cierre de 2025

El mercado laboral español cierra diciembre con un incremento medio de 19.180 cotizantes y una reducción de 16.291 desempleados, impulsado por la campaña navideña.

Pese a esta evolución positiva, la desaceleración respecto al periodo prepandemia -2014 a 2019-, cuando la afiliación crecía en promedio en 64.323 personas y el paro descendía en 58.991, es evidente. Aun así, la afiliación a la Seguridad Social se mantiene en cifras históricas, acercándose a los 21,9 millones de personas.

Entre los datos conocidos este lunes, CEOE quiere destacar que las mujeres superan los 10,3 millones de afiliadas, continuando en cotas históricamente altas y representando el 47,39% del total de trabajadores, con un crecimiento interanual superior a la media que también se produce en los menores de 30 años y en los mayores de 55.

Por su parte, el Régimen de Autónomos registra un aumento de 1.288 personas en diciembre y de 39.002 en términos interanuales, aunque sectores como el comercio sufren una caída de 13.194 afiliados respecto al mismo mes del año anterior, que evidencian las dificultades asociadas también a un relevo generacional.

Dificultades para las pymes

Las pequeñas empresas, que constituyen el núcleo del tejido empresarial, enfrentan además crecientes dificultades derivadas del aumento de costes y la falta de seguridad jurídica, mientras que las grandes compañías compensan la pérdida de empleo en microempresas, cuya participación ha caído del 21,61% en 2019 al 18,29% en noviembre de 2025, último dato disponible.

Asimismo, en términos interanuales, se observa la incidencia negativa de los cambios normativos y las sucesivas subidas del SMI en sectores específicos como el agrario y el servicio doméstico, que pierden en el último año 19.167 y 10.966 afiliados, respectivamente.

En materia de contratación, la estabilidad laboral se consolida, con nueve de cada diez afiliados indefinidos, lo que pone de relieve el impacto positivo de la Reforma laboral de 2021, con especial incidencia en mujeres y jóvenes, gracias al compromiso de las empresas, que contrasta con la elevada temporalidad del sector público. En diciembre se firmaron 458.808 contratos indefinidos, el 37,29% del total.

Por otro lado, insistimos en que España mantiene una tasa de paro muy superior a la media europea, con 2.408.670 personas desempleadas, y, al mismo tiempo, un alto volumen de vacantes sin cubrir, especialmente en perfiles cualificados.

Esta situación refleja discrepancias insostenibles y evidencia la necesidad de reforzar las políticas de orientación, formación e inmigración para garantizar la competitividad y nuestro sistema de protección social.

El problema de la productividad

Pese al crecimiento económico y la resiliencia del empleo, la productividad por persona ocupada muestra una preocupante caída: en el tercer trimestre de 2025 es un 3,6% inferior a la de finales de 2019. La productividad por hora trabajada, aunque con registros algo mejores, solo creció un 0,9% en los tres primeros trimestres de 2025 respecto al mismo periodo de 2024.

Este deterioro se vincula a la reducción de la jornada media efectiva, que para asalariados del sector privado se situó en 30,9 horas semanales, según la EPA, dato extraordinariamente preocupante debido principalmente al incremento sostenido de los procesos de incapacidad temporal por contingencias comunes y la regulación deficiente en materia de permisos, que lejos de cumplir su finalidad protectora, está propiciando distorsiones e inseguridad jurídica.

Por todo ello, en un contexto marcado por tensiones geopolíticas e incertidumbre, es imprescindible promover políticas que impulsen la productividad y la competitividad propiciando:

La contención de cargas impositivas y costes laborales. El impulso de la negociación colectiva como pilar fundamental de nuestras relaciones laborales y herramienta de flexibilidad y adaptabilidad de las personas trabajadoras y la gestión empresarial. El refuerzo de la formación y orientación profesional y retención y atracción del talento nacional e internacional.