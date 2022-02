Cara y cruz para el Bruni Glass Iberia Montilla

Intenso fin de semana para el Bruni Glass Iberia Montilla. Debido a los encuentros aplazados durante las últimas semanas, el cuadro de Agustín Leiva tuvo que afrontar una dura doble jornada con dos compromisos de nivel y que se saldaron de manera agridulce, con un triunfo a domicilio y una ajustada derrota en el Pabellón Municipal de Montilla.

En primer lugar, el Bruni Glass se desplazó a Alcolea para medirse al New Córdoba en un choque de obligada factura para los nuestros. Eso sí, no fue nada fácil la contienda, puesto que el equipo local fue el que llevó la iniciativa desde el arranque del partido, apuntándose a su favor un parcial de 16-8 en el primer cuarto. Remontaron los montillanos con el paso de los minutos, aunque no terminaban de voltear definitivamente el resultado, en gran parte por una reacción del New Córdoba en el tercer periodo. Con todo, el buen hacer de Garri y Antonio Ruiz permitió aguantar mejor los últimos minutos para llevarse un apurado triunfo por 48-51.

Y menos de 24 horas después, de nuevo en liza, pero esta vez en casa y ante un rival directo como Cabra. A diferencia del duelo anterior, ahora el dominio sí que fue claramente montillano en el arranque (23-15 en el primer cuarto), lo cual se extendió igualmente al descanso. No obstante, el lastre físico fue haciéndose notar en el Bruni Glass, que fue perdiendo fuelle tras el paso por vestuarios, y eso lo aprovecharon los egabrenses para hacerse con una reacción final que dejó el luminoso en 63-67.

FICHA TÉCNICA

NEW CÓRDOBA, 67: Macias (-), Pérez (2), Otero (2), Moreno (9), Hidalgo (4), Zapata (2), Luna (4), Gálvez (9) y Robles (16).

BRUNI GLASS IBERIA MONTILLA, 70: Jorge Delgado (4), Rafa Luque (2), Miguel Bellido (-), Alberto Cabanillas (2), Antonio Garrido (10), Fran Algaba (5), Antonio Ruiz (11), Agu Mora (8), Juanjo Muñoz (6), Torreblanca (-), Rafa Sánchez (3) y Héctor Jiménez (-).

PARCIALES: 16-8, 6-12, 19-15 y 7-16.

INCIDENCIAS: Encuentro correspondiente a la décimo quinta jornada de la liga provincial Senior masculina de baloncesto, disputado en el Pabellón de Alcolea.

FICHA TÉCNICA

BRUNI GLASS IBERIA MONTILLA, 63: Jorge Delgado (5), Rafa Luque (-), Miguel Bellido (-), Antonio Garrido (27), Fran Algaba (1), Antonio Ruiz (13), Agu Mora (6), Juanjo Muñoz (-), Torreblanca (-), Rafa Sánchez (2), Paco Castilla (-) y Javi Baena (9).

CD BALONCESTO CABRA, 67: Maiz (5), Vivar (10), Arroyo (-), Mor (4), Serena (-), Gómez (14), Aceituno (10), Medina (24) y Osuna (-).

PARCIALES: 23-15, 13-14, 13-19 y 14-19.

INCIDENCIAS: Encuentro correspondiente a la décima jornada de la liga provincial Senior masculina de baloncesto, disputado en el Pabellón Municipal de Montilla.