Un arbitraje desacertado y la falta de acierto frente a la canasta de los montillano condenó al CB Come & Pizza Montilla a la derrota frente al Encinarejo

Primera jornada de semis en la que el CB Come & Pizza Montilla visita a la casa de Encinarejo. Derrota dura para los nuestros, con un duro CD Unión Deportiva Baloncesto Encinarejo 62 – 46 Cb Come & Pizza Montilla, donde jugaron uno de sus peores partidos del año, encontrándose en la cancha desconcentrados y sin intensidad, esto hace casi imposible competir un partido a estas alturas de la temporada.

El rival supo aprovechar este desacierto, sobre todo en el segundo periodo donde abren una brecha en el marcador que marcó la diferencia durante el resto del partido

A pensar y trabajar esta semana para dar la vuelta a la eliminatoria, aunque ahora sin margen de error…tenemos que conseguir la victoria este fin de semana en casa para forzar el tercer partido

Esto aún no ha terminado, el CB Come & Pizza Montilla necesita a la afición en el partido de vuelta. No falles