Atención primaria, de película de miedo

El Sindicato Médico de Córdoba publica un nuevo vídeo (parodia) criticando los recortes de Catalina. Un año más el verano es “calentito” en Atención Primaria: terrorífico para usuarios y facultativos

De esta forma no exenta de humor, y una buena dosis de sarcasmo, pretendemos denunciar un tema muy serio: son los médicos los que se están quemando (la sombra del SAS no cobija precisamente). Podíamos haber cogido múltiples referencias cinematográficas, pero nos decidimos por esta parodia de “El Señor de los Recortillos” (o como el SAS está dejando nuestra Atención Primaria más seca que Mordor) a modo de píldora de denuncia.

La realidad supera a la ficción (insistimos el tema es muy serio: son los profesionales quienes se están quemando). El panorama cuando visitamos a los médicos es desolador: los profesionales se encuentran al límite, y los pacientes cada vez más frustrados (lógico cuando este gobierno les promete cosas que luego no se cumplen): sin embargo, el blanco más fácil de esta frustración es el propio médico de Atención Primaria.

El verano es cada vez más difícil de sobrellevar, encontramos en toda la provincia cifras similares: centros de 19 consultas en la que sólo se cubren 7-8, o de 15 en la que sólo se

cubren 5… uno de cuatro pediatras, SUAPs con niveles de sobrecarga insoportables (Baena, Cabra, Lucena, Córdoba…) Y no, no es ni por las vacaciones de los médicos (a las que

evidentemente tienen derecho) ni debido bajas laborales (de hecho somos una profesión

incluso con presentismo laboral: no son pocos los compañeros que presentan uno o varios

síntomas del espectro del burnout/síndrome ansioso-depresivo que continúan dando

prioridad al compromiso con la sociedad que tantas veces ha quedado demostrado).

El problema de fondo es un déficit de un 30-40% de la plantilla durante todo el año, a pesar de lo cual la bolsa continúa sin actualizar y se siguen realizando contratos mes a mes: la sangría de facultativos que optan por marcharse a otra parte es exanguinante. Nunca una

tijera de hacer recortes sanitarios fue tan afilada como la excusa de “no hay médicos” (dicha excusa no es válida ni legítima mientras persista el maltrato institucional sistémico y los

contratos basura).

Por ello nos preguntamos… Si nuestra Consejera de Salud se vanagloria día sí y día también de “los presupuestos en Sanidad más altos de la historia” ¿Dónde está yendo el dinero? ¿Acaso son presupuestos fantasma que luego no se ejecutan? ¿Quizás se están desviando

al sector privado? ¿Es sólo un asunto de paupérrima gestión?

Pongamos de ejemplo uno de esos centros en los que se cubren 7 de 19 médicos: supone un recorte de unos 42.000 euros mensuales (¡¡¡en un sólo centro!!!). O los SUAPs (urgencias de Atención Primaria) de la capital, que un año más vuelven a quedarse con un médico menos por las noches durante no pocos días (otro recorte, suma y sigue…) o SUAPs como el de Valenzuela, que se queda varios días sin médico (sombra que amenaza también a otros puntos como Hornachuelos, Adamuz, Espejo, Iznajar…)

Mientras nuestra consejera presume de estar pagando más de 50 euros/hora en las denominadas continuidades asistenciales, cuando realmente no se realizan (los facultativos

tienen ya tantas horas al mes entre consultas y guardias que no están disponibles para estas continuidades). En dos distritos como son Córdoba y Guadalquivir sumando unos 375 médicos entre los dos, apenas se llega a las 22 continuidades al mes. Una vez más trilería y

cantos de sirena por parte de Catalina.

Las cifras de contrataciones son irrisorias, Distritos en los que finalizan 26 residentes y sólo 10 han firmado un precontrato de escasa validez jurídica para después del verano.

Juanma Moreno sabe que tiene un problema grave con la Sanidad: el cese de la Consejera de Salud (que debe ir acompañado de un concienzudo giro de timón) llega entre tarde o muy tarde… Mientras “a tensión Primaria” soporta unos niveles de estrés y sobrecarga laboral y emocional que rompen a los profesionales, y es que… no se puede estirar tanto la cuerda…