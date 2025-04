La Diputación de Córdoba, en colaboración con el Área de Cultura de la institución, la Delegación de Educación de la Junta de Andalucía y la de Educación e Infancia del Ayuntamiento de Córdoba, ha puesto en marcha el Concurso de Dibujo Escolar ‘Castle Love’, una novedosa actividad enmarcada en las actuaciones de desarrollo y promoción turística impulsadas por el Patronato Provincial de Turismo para divulgar estos espacios fortificados.

La delegada de Turismo en la institución provincial, Narci Ruiz, ha explicado que “los objetivos del concurso son promover la creatividad entre los más pequeños y su conocimiento de uno de los mayores atractivos culturales que posee la provincia, como son los castillos”.

Del mismo modo, “se persigue contar con la participación del mayor número de escolares, impulsar la puesta en valor de este valioso patrimonio artístico e histórico y continuar la labor promocional del producto turístico ‘Castle Love’, que nació para potenciar las visitas a nuestros municipios a través de los castillos y fortalezas principales y se inició con 12 castillos, recogidos en la web www.castlelove.es”.

El delegado de Cultura en la institución, Gabriel Duque, ha reiterado la necesidad de sumar esfuerzos “para divulgar el componente cultural de los castillos como otra manera de hacer provincia”.

Por su parte, el delegado provincial de Educación de la Junta, Diego Copé, ha valorado que “es una magnífica iniciativa en la que trabajamos juntas las administraciones porque tenemos la obligación de difundir nuestro patrimonio histórico-artístico para que los escolares lo valoren”.

La participación en el concurso estará abierta desde el día siguiente a la publicación en el BOP hasta el 2 de junio y se podrán presentar las solicitudes a través del registro general del Patronato Provincial de Turismo de Córdoba, de su registro electrónico o a través del turismo@cordobaturismo.es.

El concurso está dirigido a los alumnos que cursen estudios desde 1º a 6º de Primaria y Educación Especial de centros escolares públicos, privados y concertados de todos los municipios de la provincia y Córdoba capital. Los participantes deberán confeccionar un dibujo que muestre la riqueza patrimonial e histórica de los castillos de la provincia y la grandeza de estas emblemáticas fortificaciones. Las bases se pueden consultar en www.cordobaturismo.es.

Cada alumno/a sólo podrá presentar un único dibujo y la técnica será libre. El dibujo será realizado a mano sin el uso de ningún medio informático ni aplicación o programas de edición. Se podrán utilizar técnicas como lápiz, carbón, acuarelas y óleo, entre otros. El soporte utilizado será folio blanco tamaño A4. Cada colegio podrá presentar un máximo de 3 dibujos por curso, es decir, seis dibujos por ciclo, por lo que tendrá que realizar una selección de los dibujos a presentar.

Se entregarán tres premios (1º, 2º y 3º) por curso, desde 1º a 6º de Primaria. En total, 18 premios. El primer clasificado recibirá diploma y kit turístico Castle Love Level One, el segundo diploma más kit turístico Castle Love Level Two y el tercer clasificado recibirá diploma más Kit Turístico Castle Love Three. Los premios tendrán carácter honorífico y no conllevarán aportación económica. De igual modo, se concederán seis menciones especiales por curso de Primaria para los dibujos que aún no obteniendo premio hayan destacado por su ejecución u originalidad.