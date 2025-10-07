Montilla Abierta

Aroca Magic consigue el Primer premio Andalucía en la XI Quedada Mágica Andaluza

PorAntonio Galán

Oct 7, 2025

Els espejeño Mago Aroca Magic, se alzó con el primer premio de magia en la XI Quedada Mágica Andaluza, celebrada el pasado domingo en Sevilla. Este evento, que reúne a muchos de los mejores ilusionistas de toda Andalucía, reconoció el talento, la creatividad y la puesta en escena de Aroca Magic, quien sorprendió al público y al jurado con un número cargado de originalidad y técnica ensalzando la importancia de la mujer en el día a día.

El reconocimiento supone un importante impulso para la trayectoria del artista espejeño, que continúa consolidándose como una de las figuras emergentes del panorama mágico cordobés y andaluz. Con este galardón, Aroca Magic reafirma su compromiso con la innovación y el espectáculo, llevando el nombre de Espejo a lo más alto en el mundo de la magia en Andalucía.

Aroca Magic luchará por el trono de Got Talent

Haciendo un breve repaso en la trayectoria de Aroca Magic, lo hemos podido disfrutar en programas de Tv como Got Talent España, La Ruleta de la Suerte, … . Ha llegado a hacer magia al ex seleccionador de la selección española Vicente del Bosque, presentadores de tv como Pablo Motos, al cantante Camilo y a un sin fin de caras reconocidas que pueden verse a través de su instagram “Aroca Magic”.

La XI Quedada Mágica Andaluza 2025 celebrada en Sevilla, contó con conferencias exclusivas a cargo del Mentalista Magno y el maestro de la manipulación Duas, así como un concurso de Magia Escénica y de Salón Participa. La parte mas emotiva fue la mención de honor fue al Mago Duas y el homenaje especial fue a Juan Carlos Eugenio Tinoco «Tino».

Aroca Magic: magia, ilusión y solidaridad para estos tiempos oscuros

Aroca Magic no es un extraño para Montilla Abierta, ya que desde el principio hemos apostado por el talento de la zona y lo conocemos desde que dio sus primeros pasos en la magia. Solo podemos felicitarle y quedamos a la expectativa de publicar sus proximos exitos.

