Aroca Magic luchará por el trono de Got Talent

Francisco Miguel Aroca Calvo, Aroca Magic, convierte el Castillo Ducal de Espejo en su bastión para alcanzar el cielo de Got Talent.

Got Talent España y Cofidis se unieron para dar en esta edición una oportunidad a 10 artistas callejeros de España, para así demostrar su talento y conseguir un pase directo a las Audiciones en la octava edición del programa.

De un total de 52 candidatos, uno por cada provincia, con diferentes estilos artísticos como la danza urbana o funk, pasando por música curativa, fútbol ‘freestyle’, trucos de magia, espectáculos de luces y fuego, nuestro vecino de Espejo, Francisco Miguel Aroca Calvo, Aroca Magic, consiguió ser el 2º mas votado de toda esta edición.

Me propusieron ser unos de los candidatos para representar a Cordoba en Got Talent España ya que este año había entrado la empresa Cofidis en Got Talent y necesitaban que de las 6 o 10.000 personas en toda España que se presentan todos los años al casting, solo podían seleccionar a 1 por provincia. ha señalado Aroca Magic

Como el mismo Aroca Magic nos reconoce ha sido un camino muy intenso y duro ya que tuvo que competir con artistas con mas seguidores y mas medios, cosa que se ha visto que no ha valido ya que pero no importa la cantidad, sino la calidad de lo que poseas y sus seguidores han sido los mejores.

En la entrevista nos reconoce la calidad de los concursantes y la feracidad del jurado, pero seguro que Aroca Magic se saca algún truco de la manga para superar al resto de contrincantes.

Antonio Galán