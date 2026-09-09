Apertura de inscripciones en la Escuela de Música de la Pascual Marquina

Dentro de la Asociación Musical Montillana «Pascual Marquina» funciona, además de la Banda de Música, una Escuela de Música, actividad imprescindible para la consecución de los fines de la Asociación y que se viene desarrollando, ininterrumpidamente, desde su fundación en 1982.

Actualmente, cuenta con más de cuarenta alumnos de todas las edades y seis profesores especializados que imparten clases de Lenguaje Musical y de cada uno de los instrumentos que conforman la Banda de Música. De esta manera, además de ejercer una labor cultural, social y educativa en nuestra ciudad, se forman musicalmente en ella los futuros componentes de la Banda, muchos de los cuales terminan dedicándose a la música de manera profesional.

OFERTA FORMATIVA

En la Escuela de Música se imparten clases individuales de Lenguaje Musical y de Instrumento (flauta, clarinete, saxofón, trompeta, trompa, trombón, bombardino, tuba y percusión), además de talleres de corneta y tambor, tanto a niños y niñas a partir de 8 años como a adultos, adaptándose así a las necesidades formativas para acceder a la Banda de Música y según el nivel de conocimientos musicales de cada alumno.

Todos los alumnos tienen también la posibilidad de tocar en grupo y ampliar su formación en la Banda de Iniciación, creada en 2011 como una posibilidad más de aprendizaje dentro de la Escuela de Música. Dirigida por nuestro compañero Rafael Tejada Luque -director también de la banda titular- y Profesor de Clarinete en el Conservatorio Elemental de Música «Luis Bedmar Encinas» de Montilla, la Banda de Iniciación es el paso previo a la incorporación a la Banda de Música «Pascual Marquina». En ella participan todos los alumnos de nuestra Escuela que han adquirido un nivel musical básico, así como todos aquellos que están aprendiendo en otros centros de formación musical, como conservatorios, y que desean igualmente formar parte de nuestra Banda de Música. Se fomenta así el estudio de los alumnos, además de su motivación y compañerismo. En la actualidad, está formada por más de veinte músicos de todas las edades, y sigue su propia agenda de conciertos.

Al finalizar cada curso se organiza una Audición de Alumnos de la Escuela de Música, donde se pone de manifiesto la evolución y aprendizaje de cada uno de ellos.

MÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES

Para formar parte de nuestra Banda de Música u obtener más información, solo tienes que enviarnos la solicitud de inscripción a través de un sencillo formulario online, o si lo prefieres, también puedes ponerte en contacto con nosotros a través del correo electrónico pascualmarquina@gmail.com y resolveremos todas tus dudas.

PLAZO DE INSCRIPCIÓN

El plazo de inscripción está abierto durante todo el mes de septiembre. Las solicitudes recibidas fuera de plazo se atenderán siempre que queden plazas disponibles.

PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS

La Banda de Música cuenta con instrumentos para préstamo gratuito. En cualquier caso, las plazas disponibles vendrán siempre determinadas por las necesidades instrumentales de la Banda de Música.

¿ DÓNDE Y CUÁNDO ?

Todas las clases se imparten en la sede de la Banda de Música «Pascual Marquina», ubicada en el Antiguo Parvulario «El Castillo» (c/ Iglesia, 1), que está perfectamente acondicionada para ello y cuenta con todo el equipamiento necesario para desarrollar esta actividad. Los días y horarios de cada especialidad serán comunicados a todos los alumnos antes del inicio de curso, que comprende desde octubre hasta junio.

REUNIÓN INFORMATIVA CURSO 2026-2027

Se convocará una reunión informativa para todos los interesados -hayan enviado o no la solicitud-, que tendrá lugar el próximo miércoles, 30 de septiembre, a las 20.00 de la tarde, en la sede de la Asociación. Te invitamos a asistir. Es una buena oportunidad para conocerlo todo.

Anímate y da el primer paso para aprender música. Aquí comienza una experiencia de la que no te arrepentirás. ¡Te esperamos!