Abiertas las inscripciones a la Escuela del CD Tenis de Mesa La Rambla

El CD Tenis de Mesa La Rambla abre sus puertas a las nuevas inscripciones a su Escuela de Tenis de Mesa, con vista a reforzar su plantilla de jugadores.

A primera vista, el tenis de mesa puede parecer un juego sencillo: una mesa, una red, dos raquetas y una pelota que va y viene a gran velocidad. Sin embargo, detrás de cada intercambio se esconde una disciplina deportiva que combina esfuerzo físico, concentración, coordinación y estrategia. Practicar tenis de mesa no solo ayuda a mantenerse activo, sino que también puede aportar importantes beneficios para la salud física y mental.

Uno de sus principales atractivos es que se trata de un deporte accesible para personas de distintas edades y niveles de condición física. Aunque los jugadores profesionales alcanzan velocidades y niveles de precisión extraordinarios, cualquier persona puede comenzar a practicarlo y adaptar la intensidad del ejercicio a sus propias capacidades.

Mens sana incorpore sano

El tenis de mesa contribuye a mejorar la agilidad, el equilibrio y la coordinación motora. gracias a unas partidas con desplazamientos constantes, cambios rápidos de dirección y movimientos coordinados de brazos y piernas, a lo que hay que añadir que las sesiones de mayor intensidad pueden convertirse en un ejercicio cardiovascular. Los desplazamientos alrededor de la mesa mantienen al cuerpo en movimiento y pueden contribuir a mejorar la resistencia física, especialmente cuando se practica con regularidad.

Otro beneficio destacado es el desarrollo de los reflejos. La pelota puede cambiar de dirección en apenas unas décimas de segundo, obligando al jugador a reaccionar rápidamente. Con la práctica, esa capacidad de respuesta puede mejorar de manera notable.

Pero si hay algo que diferencia al tenis de mesa de otros deportes es la estrecha relación entre actividad física y actividad mental. Cada golpe requiere interpretar la trayectoria de la pelota, anticipar las acciones del rival y decidir en muy poco tiempo cómo responder.

El jugador debe permanecer atento durante todo el intercambio y ajustar continuamente sus movimientos. Esta combinación de percepción, memoria, anticipación y toma de decisiones convierte cada partido en un auténtico ejercicio mental.

Para los niños y jóvenes, puede ayudar a desarrollar habilidades motoras y hábitos deportivos. En los adultos, constituye una alternativa dinámica para mantenerse activos, mientras que en las personas mayores, siempre que se adapte a sus capacidades y condiciones físicas, puede favorecer la movilidad, la coordinación y la actividad social.

A partir de hoy ya puedes reservar tu plaza en la Escuela de Tenis de Mesa, tanto si quieres iniciarte desde cero como si buscas mejorar tu nivel, ¡tenemos un grupo para ti!

Días: Lunes y jueves de 19:30h a 21:30h

Todas las edades

Flexibilidad horaria

Niveles: Iniciación · Amateur · Avanzado

Material de primera calidad

¡PLAZAS LIMITADAS!

Ven, prueba y descubre todo lo que puede ofrecerte este magnífico deporte. ¡Apúntate y disfruta del tenis de mesa!

Más información e inscripciones: Paco Pérez · 622 680 914