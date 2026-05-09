Abiertas dos líneas de ayudas dirigidas al desarrollo de proyectos de igualdad

La Diputación de Córdoba ha abierto el plazo de presentación de solicitudes para optar a las ayudas dirigidas al desarrollo de proyectos dirigidos a la consecución de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y la eliminación de la discriminación por razón de sexo u orientación sexual.

De este modo lo ha anunciado la delegada de Igualdad de la institución provincial, Auxiliadora Moreno, quien ha especificado que “se abren dos líneas de ayudas, la dirigidas a municipios y entidades locales y aquellas centradas en asociaciones, federaciones o fundaciones de la provincia”.

En relación con la convocatoria a municipios, Moreno ha afirmado que “cuenta con un presupuesto total de 490.000 euros y se marca como objetivo el desarrollo de proyectos, programas y actividades relacionados con la igualdad entre mujeres y hombres y la no discriminación por sexo u orientación sexual”.

Estas ayudas, ha continuado, “cuentan con dos líneas, la primera de ellas, centrada en el desarrollo de actividades y proyectos de igualdad (Línea A) y la segunda, dirigida a la contratación de un técnico en igualdad encargado de desarrollar el proyecto que se presenta a esta convocatoria (Línea B)”.

La cuantía a otorgar a los municipios y ELAs que opten por la Línea A, será de un máximo de 3.500 euros. En cuanto a la Línea B, se subvencionará con 5.500 euros cada contrato de especialista en igualdad y con 2.500 euros la contratación de una empresa que lleve a cabo una asesoría en dicha materia de igualdad de oportunidades o legal y/o psicológica en materia de violencia machista.

En cuanto a la convocatoria de subvenciones a asociaciones, federaciones y fundaciones que desarrollen proyectos, programas y actividades para conseguir la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y la eliminación de la discriminación por razón de sexo, “cuenta con un presupuesto total de 150.000 euros”, ha apostillado Moreno.

La delegada de Igualdad de la Diputación ha hecho hincapié en que “destinamos así 80.000 euros a asociaciones, federaciones y fundaciones de mujeres; y el resto, 70.000 euros, a entidades que no siendo exclusivamente de mujeres, presenten a esta convocatoria iniciativas para la igualdad y para la eliminación de la discriminación por razón de sexo”.

Según Moreno, “cada entidad podrá presentar una única solicitud que podrá incluir uno o varios proyectos. En cualquier caso, el importe total solicitado deberá ser igual o inferior a 2.000 euros, con independencia del coste total de las propuestas presentadas y de la modalidad a la que concurran”.

“En definitiva, apostamos así por el trabajo que se realiza desde nuestros municipios en pro de la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres, pero también por la actividad que realizan los colectivos de la provincia durante los 365 días del año”, ha concluido Moreno.

Las bases que regulan ambas convocatorias están publicadas en el BOP del 22 de abril, permaneciendo el plazo de presentación de solicitudes abierto hasta el próximo 14 de mayo. Las solicitudes se tramitarán a través de la sede electrónica de la Diputación.