La falta de aseos públicos condena a los mayores

Profunda preocupación e indignación entre los vecinos del Paseo de Cervantes ante la falta de aseos públicos desde hace mas de 3 meses y las consecuencias para todos y en especial los mas mayores.

Por su dificultad de movilidad, el grupo de mayores son el mas desfavorecido ya que, según diferentes fuentes, ante una necesidad apremiante no duda en volver a su época de lozania y realizar lo propio tras un seto, arboleda o pared, con el consiguiente malestar para el resto de usuarios del parque público.

Lejos de acusar a nuestros venerables ancianos, no podemos mas que trasladar la indignación de los vecinos al comprobar que ni mayores ni jóvenes tienen derecho a unos aseos públicos en condiciones.

La reforma integral de estos aseos públicos era una actuación muy demandada por los vecinos y por los agentes turísticos ya que en los últimos años han brillado por su precario estado.

Recordemos que allí se encuentra la parada de autobuses turísticos y la zona de aparcamiento para autocaravanas, que actualmente sigue disfrutando del servicio gratuito de agua corriente y aguas grises.

A este lamentable nuevo acto de dejadez institucional, hemos de añadir el estado general del Paseo de Cervantes que luce las cicatrices de los innumerables los arboles caídos o cortados por enfermedad que quedan lejos de la agenda las numerosas ineficaces repoblaciones que desde nuestro consistorio se hacen.

A la falta de arboles hay que añadir el estado del piso en general, que donde hay piedra o verdina, esta rota o quebradizas…….

y donde tierra, las calvas de césped/grama son mas que evidentes.

Finalización incierta

El Ayuntamiento de Montilla, gracias al Fomento de Empleo Agrario (PFEA) 2020, inició en Noviembre las obras de reforma integral de los aseos públicos de los parques de las Mercedes y Cervantes con un presupuesto cercano a los 110.000 euros y un plazo de ejecución global para ambas actuaciones en torno a los dos meses.

No hace falta señalar que los plazos y compromisos no se cumplen, como en el caso se une al denunciado por los vecinos de la calle Las Salas esta misma semana, con media obra aun por empezar.

Me quedo con la frase de una de las usuarias del Paseo de Cervantes como no hay Semana Santa ni elecciones, no se invierte nada en el mantenimiento del paseo, olvidándose de los muchos usuarios que venimos a disfrutar diariamente de esta zona verde de Montilla. ¡Ahí queda eso!

Antonio Galán