Últimos días para apuntarse a la V edición de la Carrera de Autos Locos de Nueva Carteya

El Ayuntamiento de Nueva Carteya, a través de la Concejalía de Juventud, organiza la V Carrera Autos de Locos, carrera de vehículos que se propulsarán por su propia inercia, gracias a la pendiente del recorrido de carrera y cuyo objetivo es potenciar la participación de la juventud en los deportivos locales.

Se llevará a cabo el 29 de agosto (sábado), a las 19:00 horas, siendo el punto de encuentro el parque Uruñuela y con salida por Calle Marqués de Cabriñana hacia Calle Córdoba, finalizando ahí la carrera.

El Auto Loco tiene que estar compuesto por un equipo de máximo 6 personas, no puede llevar ningún tipo de tracción a motor ni mecanismo de pedales durante la carrera, no hay límite de medidas ni de peso y debe cumplir los siguientes requisitos de seguridad para los propios participantes:

Previsto de 3 ruedas mínimo.

Mecanismo de dirección o control.

Sistema de freno efectivo.

La carrera será válida siempre que los Autos lleguen a meta sin haber sido ayudados por espectadores, es decir, si el auto tiene colisión y pueden seguir en pista el Auto sólo podrá ser impulsado por los comisarios/organizadores y los pilotos del Auto.

INSCRIPCIONES

Para poder participar en esta carrera es obligatoria la previa inscripción que se realizará en el Museo Histórico Local.

La fecha límite de inscripción es hasta el día Jueves 27 de agosto.

Los datos necesarios para la inscripción son:

Nombre y apellidos de los pilotos, DNI (fotocopia de cada participante)

Certificado de titularidad bancaria a nombre de uno de los participantes-tutor legal en caso de menores.

Teléfono de contacto.

En caso de fraccionamiento del premio, se deberán presentar tantos DNI y certificados de titularidad de cuenta bancaria como partes a dividir.

Nombre que se identifique al Auto Loco.

Declaración responsable cumplimentada por el representante del grupo.

Los menores de edad podrán participar siempre y cuando presenten la autorización de su padre/madre/tutor/tutora Anexo 2, la autorización pueden recogerla en el ayuntamiento junto a la hoja de inscripciones. En caso de que que no tengan DNI ni designación de cuenta bancaria a su nombre, el premio se otorgará, a todos los efectos, a la persona que ejerza la patria potestad, tutela o curatela.

PREMIOS

Modalidades Más Original: 200 euros + Trofeo

Modalidad Más Profesional: 200 euros + Trofeo

Modalidad Más Ambientado: 200 euros + Trofeo

Modalidad al Más Carteyano: 200 euros + Trofeo

Modalidad Infantil: 100 euros + Trofeo.

Todos los coches que participen en la V carrera de “AUTOS LOCOS” recibirán una gratificación por participación de 30€, siempre que no hayan sido descalificados por alguna razón o falta de cumplimiento de alguna de las normas reflejadas en este documento.

SISTEMA DE VOTACIÓN

Habrá las siguientes modalidades:

Modalidad de Más Original: Participarán todos los “Autos Locos”, independientemente del resultado de la carrera. Si alguno

no quiere participar en esta modalidad deberá comunicarlo a la organización antes de que comience la competición. Se valorará la decoración del “Auto Loco”: originalidad, acabados, elementos llamativos, etc.

no quiere participar en esta modalidad deberá comunicarlo a la organización antes de que comience la competición. Se valorará la decoración del “Auto Loco”: originalidad, acabados, elementos llamativos, etc. Modalidad de Más Animado: Participarán todos los “Autos Locos”, independientemente del resultado de la carrera. Si alguno no quiere participar en esta modalidad deberá comunicarlo a la organización antes de que comience la competición. Se valorará la puesta de escena del grupo: disfraces, animación, etc.

Modalidad Más Profesional: Participarán todos los “Autos Locos”, independientemente del resultado de la carrera. Si alguno no quiere participar en esta modalidad deberá comunicarlo a la organización antes de que comience la competición. Se valorará la propia composición y acabado del Auto Loco, con la utilización de elementos que doten al vehículo de una estructura y estética que lo asemeje a un vehículo corriente.

Modalidad Más Carteyano: Participarán todos los “Autos Locos”, independientemente del resultado de la carrera. Si alguno

no quiere participar en esta modalidad deberá comunicarlo a la organización antes de que comience la competición. Se valorará la utilización de elementos que identifiquen al vehículo con símbolos o caracteres representativos del municipio.

no quiere participar en esta modalidad deberá comunicarlo a la organización antes de que comience la competición. Se valorará la utilización de elementos que identifiquen al vehículo con símbolos o caracteres representativos del municipio. Modalidad Infantil: Podrán participar los menores de 16 años. Haciéndolo en un tramo del circuito más acotado y con menos dificultad. Podrán hacerlo de manera independiente o acompañados de un adulto. En todo Ayuntamiento de Nueva Carteya Plaza Marques De Estella, 9 14857 Nueva Carteya Córdoba NIF P1404600G caso, el padre/madre o tutor/a legal deberá, a la hora de la inscripción, cumplimentar una autorización.

Premios, retos y diversión asegurada para participantes y espectadores, que se puede pedir para una carrera de Autos locos