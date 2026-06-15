UGT Montilla denuncia la situación caótica e insólita tras la entrada en funcionamiento de las nuevas dependencias

Esta organización sindical quiere denunciar y poner en conocimiento de los usuarios y trabajadores del Hospital Comarcal de Montilla la situación caótica e insólita tras la entrada en funcionamiento de las nuevas dependencias de este Centro a primeros de mayo después de 2 años de retraso.

Como es sabido, se acordó una “ampliación” del Hospital para una remodelación y nueva funcionalidad de distintas estancias del mismo, que no ha supuesto aumento en la cartera de servicios de este Hospital. Hasta la entrada en funcionamiento de estas nuevas dependencias, se habilitó una entrada lateral detrás de cafetería para la entrada de los usuarios/pacientes e igualmente por la puerta de Urgencias la entrada de las ambulancias con pacientes que vinieran a distintas consultas y tratamientos.

Este Sindicato en distintas reuniones con Gerencia y Dirección Económica-Administrativa y de Servicios Generales del Área Sanitaria Sur de Córdoba en Cabra, ha interpelado sobre el nuevo acceso al Hospital y ya el pasado 15 de abril se nos contestó que el suelo de dicha entrada principal no está preparado para soportar grandes pesos, que solamente sería una entrada para personas y un acceso peatonal. Tras la entrada en funcionamiento a finales de abril de las nuevas dependencias, ha quedado constatado dicho extremo.

El pasado día 10 de junio, esta sección sindical vuelve a exponer el problema, ya que los pacientes que vienen a consultas en ambulancia siguen entrando por la puerta de Urgencias, que está situada en el extremo opuesto de las nuevas instalaciones de consultas, y a una distancia bastante considerable. Y se nos vuelve a contestar que no está contemplada la entrada principal para las ambulancias y que hay Hospitales donde los pacientes recorren aún distancias más largas. (?)

Son numerosas las quejas de los usuarios y sus familiares que vienen en camilla y en silla de ruedas que no entienden cómo se les hace transitar desde Urgencias y pasar por pasillos frecuentados por usuarios (como es el pasillo de Rayos que es un paso obligado), el vestíbulo principal, para finalmente terminar en el nuevo edificio de consultas a pocos metros de la nueva entrada principal y aparcamientos. Denuncian la poca o nula intimidad y seguridad hacia con el paciente y no entienden este sinsentido de ser transportados de una punta a otra del Hospital.

Además todo ello conlleva una sobrecarga de trabajo y esfuerzo físico para los/las Celadores de consultas externas que tienen que acudir a recoger a estos usuarios desde un extremo a otro del Hospital y transportarlos por distintas dependencias y pasillos transitados de público, poniendo en peligro su seguridad y la del paciente.

Este sindicato seguirá exigiendo una solución a ésta mala decisión, pues entendemos que como medida transitoria sí pudiera ser efectiva hasta la apertura del nuevo edificio de consultas, y exigimos se habilite una entrada de las ambulancias de pacientes en camilla y en silla de ruedas que vengan a consultas y tratamientos bien por la reciente y flamante entrada principal o se habilite otra forma más cercana a las nuevas dependencias que no vulneren la intimidad y seguridad del paciente ni la seguridad en su puesto de trabajo de los profesionales que diariamente realizan su labor en nuestro Hospital.

Los Delegados Sindicales de UGT en Montilla y Puente Genil:

Francisco J. Ponferrada García y Francisco J. Prieto López.