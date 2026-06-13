El AGS Sur de Córdoba cierra la formación de residentes e incorpora a 17 nuevos especialistas

Estos actos simbolizan el compromiso institucional con la docencia sanitaria y la calidad asistencial en el sur de Córdoba.

El Área de Gestión Sanitaria Sur de Córdoba (AGSSC), perteneciente al Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, ha cerrado recientemente el ciclo formativo de los especialistas en formación que han concluido su itinerario académico y asistencial, en un acto institucional celebrado en el Cine Estudio Municipal Antonio Espinar Arcos de Cabra. La ceremonia contó con la presencia del equipo directivo del AGSSC, tutores clínicos, representantes de la Unidad Docente Multiprofesional, autoridades locales y familiares de la promoción de residentes.

El programa incluyó intervenciones de la concejala delegada de Sanidad del Ayuntamiento de Cabra, Dª Rosario Lama Esquinas; del equipo directivo del centro sanitario; portavoces de tutores clínicos y de la Unidad Docente, así como de los propios residentes. Tras la proyección de un reportaje audiovisual conmemorativo, se procedió a la entrega de orlas acreditativas y al Premio Final de Residencia, entregado por el director gerente, Pedro Manuel Castro Cobos y que recayó en Juan Tomás Rodríguez Carrasco, especialista en Medicina Familiar y Comunitaria.

«Estos profesionales representan el futuro de nuestra sanidad pública. Su trayectoria durante los años de residencia ha demostrado compromiso con los valores del Servicio Andaluz de Salud: excelencia clínica, calidez humana y trabajo en equipo», señaló la Dirección Gerencia durante el acto.

Los residentes que han finalizado su periodo formativo han completado sus especialidades en Medicina de Familia y Comunitaria (promoción 2022-2026), Enfermería Familiar y Comunitaria (2024-2026) y Medicina Interna (2021-2026), consolidando competencias asistenciales que refuerzan la cartera de servicios del territorio.

Renovación generacional: 17 nuevas plazas de formación especializada

El AGSSC mantiene su apuesta por la docencia sanitaria de excelencia con la próxima incorporación de una nueva promoción de 17 residentes, distribuidos por las siguientes especialidades: 10 de Medicina de Familia y Comunitaria, 3 de Enfermería de Familia y Comunitaria, 1 plaza de Enfermería en Salud Mental, 1 plaza de Psicología, 1 de Psiquiatría y 1 de Medicina Interna.

En el acto de bienvenida celebrado el 4 de junio en el Hospital Infanta Margarita, el Equipo Directivo y la Comisión de Docencia presentaron a la nueva promoción el modelo asistencial, los valores institucionales y el itinerario formativo que desarrollarán bajo la supervisión de tutores acreditados.

«Recibir a nuevas generaciones de profesionales es una oportunidad para seguir construyendo una sanidad pública en Andalucía fuerte, innovadora y centrada en las personas. Apostamos por una formación integral que combine rigor científico, humanización de la asistencia y perspectiva comunitaria», ha destacado la doctora Inma Mejías, Jefa de Estudios de la Unidad Docente.

El Área de Gestión Sanitaria desea a la promoción saliente el mayor de los éxitos en sus proyectos profesionales y acompaña a los nuevos residentes en el inicio de una etapa formativa exigente y transformadora.