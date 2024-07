UGT, lo opuesto a la verdad

Encabezar una nota informativa con “LA VERDAD SOBRE TREICO” ya resulta un tanto presuntuoso, altanero y describe perfectamente a las personas que actualmente dirigen la dirección de UGT FICA Córdoba.

Lo primero que hay que aclarar de esta nota informativa publicada por UGT, es que pretende todo lo contrario: disfrazar la verdad y confundir la opinión pública.

Sobre el tema del ERTE que presenta el grupo TREICO para 3 de sus empresas a finales de 2022, lo cierto es que los encargados de vendernos este “maravilloso expediente de regulación temporal de empleo“, son el Sr. TELLEZ, Secretario General de UGT FICA y el Sr. Lopera, Secretario de Acción Sindical, los cuales ya se habían reunido con la empresa para

poner en marcha el proceso, una semana antes.

Es verdad como han escrito, (después modificado y cambiado su versión, por otra más sangrante para mi persona), que desde un principio les muestro a estas dos personas mi oposición a que la empresa realice un ERTE por motivos de producción, a sabiendas que ya habían firmadas varias obras importantes para empezar a fabricar a principios de 2023.

Hecho que más tarde se confirmó.

Ante las palabras del Sr. Lopera en una conversación mantenida por WhatsApp en el mismo día después de esa reunión que me dice textualmente “eres buena persona Antonio, pero tienes que ser más egoísta y pensar más en ti, hay que hacer lo que se pueda pero con algunos límites, te doy un consejo como amigo y más veterano que tú”, me queda bastante

claro cuál es la postura del sindicato, a quién había venido a respaldar y que no me iban a escuchar, a mi pesar, después de llevar casi 4 años de representante y afiliado.

Que a UGT les gusta los ERTES y ERES es bien sabido por cualquiera, para muestra todas las noticias relacionadas con ellos sobre este tema.

Que a UGT le interesa promover elecciones en las empresas y con el beneplácito de las mismas, pues son el sindicato muleta de la patronal, también es sabido por todos. Mientras más representantes, mejor subvención, que es hoy por hoy su mayor fuente de ingresos, para ello dedican fondos y recursos humanos con equipos dedicados exclusivamente a ello.

La calumnia que vierten de mí en redes, “mejor no ir a trabajar y tener más tiempo para hacer deporte” me ha hecho hasta gracia, pues bien es sabido por todos los trabajadores de TREICO que me estoy preparando para ir este año a las olimpiadas de París. Dicha expresión la escucharon de otro de los representantes de UGT y me la han atribuido a mí. Se ve que

no tienen acusaciones más serias hacia mí.

Sobre el tema de la revocación y la pérdida de las posteriores elecciones era una cosa ya asumida por mí, cuando veo el movimiento de la empresa vaciando de trabajadores en la que yo estoy y aumentando la plantilla de las otras del grupo. Aún así, asumo ser el representante a esas elecciones por CTA, para distraer la atención de la Dirección, consiguiendo que el sindicato al cual pertenezco ahora gane las elecciones en las dos empresas con más trabajadores, sacando mayoría de representantes en el grupo.

Solo puntualizar una cosa, vuestro candidato a representante, el cual me gana las elecciones por vuestro “incondicional apoyo” (y el de la Dirección de empresa, por supuesto) también se presenta en las pasadas elecciones municipales por un partido político llamado VOX en Puente Genil, que según he escuchado quiere quitaros las subvenciones. Sólo es un dato para que os deis cuenta de lo fuera de la realidad que estáis.

Señalar también, que el hecho de que, desde UGT intentéis subiros al

carro de la recuperación de derechos de los trabajadores a consecuencia

de un conflicto colectivo interpuesto por la Sección Sindical de CTA, es

cuanto menos oportunista y digno de los mejores embaucadores, vendedores

de humo. Es bien sabido POR TODOS LOS TRABAJADORES DEL GRUPO TREICO que

vosotros en todas las reuniones realizadas para la negociación del nuevo

convenio interno defendíais la pérdida de derechos de los trabajadores

incluso llegando a plantear un acuerdo de eficacia limitada para hacer

presión a los representantes de CTA y de esto hay WhatsApp de uno de

vuestros delegados en el grupo donde están todos los trabajadores.

Por último, despedirme de toda la clase trabajadora, a la cual hace

mucho tiempo no representáis desde UGT, si es que alguna vez lo habéis

hecho. Os animo a luchar por vuestros derechos, sin dejaros guiar por

los falsos sindicalistas que anteponen sus intereses sobre los de las

personas que dicen representar.



Antonio, Delegado Sindical de CTA