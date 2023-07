Si la bolsa es pesada, mas pesada es la vida que lleva

Cada cierto tiempo, se realizan repartos de alimentos a las personas más desfavorecidas y

aunque las bolsas pesen, más pesan las vidas que llevan.

Distintas instituciones así lo hacen y quienes lo podemos vivir de cerca, tenemos la suerte y el

privilegio de intercambiar alguna palabra, algún gesto, algún detalle… una mirada de

complicidad, un adelante….

La experiencia de cada uno, solo él lo sabe. Cuando hablamos de este tema, podemos ser

osados a la hora de hablar y cuando somos osados es posible que la ignorancia, nos lleve a hacer juicios precipitados, aunque en algunas ocasiones, la unión de muchos detalles nos puede hacer pensar que quienes recogen, no tienen derecho a hacerlo, engañan, ningunean, mienten, buscan subterfugios para conseguir su fin…recoger unas bosas de comida…

Todo eso es posible, pero esa no es la excusa para quedarnos sólo en la no aceptación de esa

realidad y tranquilizarnos comentando…eso es que no puede ser.

Ciertamente eso no podrá ser, pero para ello es necesario utilizar los medios adecuados y la

implicación necesaria para que no ocurra.

De todos modos, mirar a la cara, contactar con sus ojos, aumentar la complicidad, abrir vías de escucha, sea posiblemente el camino a seguir para que la bolsa que recoge, me haga pensar en la vida que lleva.

Posiblemente hay tantas experiencias como personas y sólo quien “anda con sus zapatos, sabe el camino que recorre”. Los demás opinamos, pero, no hacemos…, criticamos, pero no nos acercamos, chismorreamos, pero no hincamos el diente y así, es fácil opinar.

En la vida hay buitres, carroñeros, trileros, mentirosos compulsivos, cuentistas, expertos en el arte de pedir….pero también hay muchos que no lo pasan bien, que su vida es un drama, que los problemas físicos cierran posibilidades, que los problemas psicológicos generan actitudes de desesperación, que las alteraciones de personalidad hacen cometer errores, que la ausencia de escucha hacen aumentar la desconfianza, que la pobreza es una realidad , que no tengo más que lo que tengo….una vida pesada, sin sentido, sin objetivos, vacías de ideas, vacías de proyectos y perspectivas….y sobre todo, sin alguien que me escuche , en quien pueda confiar, en el que pueda llorar sin darme vergüenza….

Reconocer la voluntariedad de muchas personas en estos espacios hace que se dé una respuesta, que posiblemente sea “apagar fuegos” pero…que, si no se hace, la quema es total y

absoluta. Son mucho los que de forma anónima utilizan su tiempo y sus aportaciones y es siempre para estar agradecidos, porque somos privilegiados y posiblemente sólo tendríamos derecho a quejarnos de las injusticias.

Escuchar, acompañar, buscar vías que le den vida, es el objetivo que los debe acompañar aunque somos conscientes que nuestra sociedad, nuestro espacio se organiza por capas, por prioridades a distintos niveles, por categorías, por status sociales, por familias…..y posiblemente el sentido de la implicación , nos toca un poco de lado, de refilón de que se busquen la vida como lo buscamos todos…que esos no son mis problemas…que hay muchos que viven del cuento….y un sinfín de razones que calman nuestra conciencia.

Independientemente de tener que realizar las gestiones para que los repartos se hagan de

forma más justa, cosa que hay que hacer entre instituciones, prestar esta ayuda es algo necesario en los tiempos que nos ha tocado vivir, a sabiendas que algunos utilizan dichas instituciones para vivir a costa de otros.

Si la bolsa es cada vez más pesada es porque la necesidad es mayor y si la necesidad es mayor, algo no va bien, aunque lo enmascaremos con eufemismos lo que no queremos ver.

Si puedes y quieres, busca lugares donde echar una mano… Unos trabajamos desde la fe, otros desde el sentido humanitario, otros desde posturas distintas, siempre respetables pero necesarias. Hay unos pocas de opciones de voluntariado. ¡Tú mismo!