Septiembre cordobés lleno de ciencia por la Noche Europea de los Investigadores

Patios cordobeses, espacios singulares de la provincia, bares e instalaciones de la Universidad de Córdoba, el Real Jardín Botánico y el IESA-CSIC acogerán las 60 actividades organizadas en Córdoba con motivo de la Noche Europea de los Investigadores en su decimotercera edición. Una Noche que será todo un mes, comenzando el martes 3 de septiembre en Hinojosa del Duque, y que se ha presentado esta mañana en el Rectorado de la UCO.

Como ha explicado la vicerrectora de Política Científica de la UCO, María José Polo, en la rueda de prensa, a lo largo de todo el mes, todos los días, de lunes a viernes, se celebrarán actividades destinadas a popularizar la ciencia y la cultura científica entre todo tipo de público y en diferentes formatos, desde charlas de cinco minutos y microencuentros más privados hasta una feria científica con talleres experimentales, la final de tres certámenes con estudiantes de centros educativos y de doctorado, y la colaboración con el Ratoncito Pérez. Unas actividades que, en palabras de Polo, buscan, además, acercar la ciencia a los jóvenes y sembrar una semilla antes de que estos accedan a la etapa universitaria.

El conjunto de todas estas actividades abarcará una gran variedad de temáticas pertenecientes a todos los campos del saber y en relación con asuntos de actualidad como la inteligencia artificial, la economía circular, el cambio climático, la salud de los ecosistemas, las innovaciones en el campo de la agricultura o las nuevas terapias contra el cáncer. Todo ello con el marco de las Misiones de Horizonte Europa, una serie de acciones interdisciplinares promovidas por la UE destinadas a alcanzar una meta audaz e inspiradora que tengan un gran impacto en la sociedad.

De esta forma, la Noche Europea tratará una variedad de actividades, temas y formatos que busca, no solo popularizar la ciencia y fomentar vocaciones científicas, sino también impulsar una “salud democrática de la sociedad. Esa que nos lleva a preguntarnos las cosas y no a dar todo por bueno”, ha afirmado el Rector de la UCO, Manuel Torralbo, añadiendo que la Noche destaca por ser un proyecto de continuidad, en el que varias instituciones se unen y en el que destaca el papel del personal investigador. “Sin ellos no podemos transmitir el conocimiento”, ha dicho.

La rueda de prensa también ha contado también con la presencia de Francisco Muñoz Usano, presidente del Consejo Social, José Luis Muñoz Vargas, secretario general de Universidad, investigación e Innovación en Córdoba, Rafael Serrano del Rosal, director del Instituto de Estudios Sociales Avanzados (IESA-CSIC), y José Luis Quero Pérez, director científico- técnico del Instituto Municipal de Gestión Medio Ambiental “Real Jardín Botánico de Córdoba” (IMGEMA).

Un mes lleno de actividades

Como punto de inicio, y en línea con la estrategia de desarrollo territorial de la UCO, la Noche Europea de los Investigadores se inicia en la provincia de Córdoba con el ciclo “La Noche en Ruta” en la que investigadores e investigadoras recorrerán Hinojosa del Duque, Fuente Tójar, Luque, Lucena, Aguilar de la Frontera y Villaharta para hablar sobre ganadería, sequía, la influencia de la microbiota en la salud, el turismo sostenible y la importancia de los océanos y bosques para el planeta.

Posteriormente, y junto a varias actividades organizadas por el Jardín Botánico y el IESA-CSIC, la actividad “Patios de Ciencia” arrancará el 12 de septiembre con microencuentros en patios cordobeses en los que grupos de investigación y ciudadanía podrán conversar en un entorno relajado y con un aperitivo de por medio sobre la economía circular, bulos en salud o inteligencia artificial.

Los menores también tendrán su hueco en los días previos a la Noche con la “Recogida de Dientes del Ratón Pérez”, una actividad coordinada por el Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana, donde los más pequeños, a cambio de un obsequio, podrán entregar su pieza dental que formará parte de una colección que servirá para realizar estudios forenses y de evolución.

Divulgación y entretenimiento

El jueves 26 de septiembre se pondrán en marcha las actividades de la Noche Europea de los Investigadores en el bar El Barón con “Bocados de Ciencia”, en el que 5 investigadores y 3 investigadoras contarán en tan sólo 5 minutos algunas curiosidades de sus líneas de trabajo con un tono ameno y divulgativo.

El viernes 27 se celebrará la Gala Central de la Noche Europea de los Investigadores con el final de tres concursos.

En el primero, “Cuéntame tu tesis”, 6 estudiantes de doctorado explicarán, en formato de monólogo científico y divulgativo, el contenido de su tesis doctoral.

En el segundo, “El Reto de Saber”, el alumnado de los tres centros escolares finalistas, CES Lope de Vega, IES Albenzaide e IES Canalejo Olmeda , expondrá sus trabajos de investigación.

, expondrá sus trabajos de investigación. El tercero, los centros escolares Virgen de la Cabeza, la Trébola Montessori School, Nuestra Señora de Loreto y CDP Séneca se disputarán la final del concurso de los pósteres científicos que han elaborado en el marco del proyecto sobre biodiversidad y ciencia ciudadana ‘Incluscience-Me‘

A partir de las 19 horas empezará la “Feria de los Ingenios”, en la que grupos de investigación de la UCO mostrarán, en 30 stands diferentes, sus estudios a través de talleres experimentales, juegos y experimentos científicos dirigidos tanto a grandes como a pequeños.

Promotores de la actividad

La Noche Europea de los Investigadores en Andalucía es un evento asociado a la iniciativa MSCA and Citizens de la Unión Europea financiada en el marco de las acciones Marie Skłodowska Curie del programa Horizonte Europa (Call: HORIZON-MSCA-2023-CITIZENS-01).

Está coordinado en Andalucía por la Fundación Descubre con financiación de la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación. Conforman el consorcio las Universidades de Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga, Pablo de Olavide y Sevilla, ocho centros del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), el IMGEMA-Real Jardín Botánico de Córdoba y la Fundación Pública Progreso y Salud a través de Genyo y el Biobanco del Sistema Sanitario.