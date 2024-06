SATSE denuncia que el SAS quiere destruir los logros de la última década

El Sindicato de Enfermería SATSE Córdoba, ha hecho pública una nota en la que informa sobre la grave situación en que podría quedar el Hospital Infanta Margarita si se confirman los peores augurios sobre la destrucción de empleo en el 2º Hospital por tamaño de Córdoba, que da asistencia a la población de la Subbética, cuestión que a ojos del Sindicato de Enfermería, tiraría por tierra todos los avances en mejoras de cuidados de enfermería a los pacientes, negociados en los últimos 10 años.

SATSE recuerda la batalla que dieron los profesionales para que, en las unidades de hospitalización, la dotación fuese de 3 enfermeras por turno todos los días del año, como en otros hospitales, pues anteriormente la dotación era de 2.

Es preciso recordar que el incremento de plantilla, por ejemplo en las unidades de Hospitalización, vino a mejorar la atención prestada a los pacientes, con un perfil de avanzada edad, pluripatológicos y con una alta tasa de consumo de recursos de enfermería, SATSE recuerda que con aquellas plantillas no se podían cumplir ni los horarios de administración de medicamentos, ni la prestación de los cuidados esenciales, ni el registro de actividades, por lo que los profesionales tenían que priorizar unas actividades sobre otras. Todo ello propició un incremento de recursos que ahora se quieren eliminar.

Fines de semana y festivos. – Recuerda SATSE, que la eliminación de puestos de trabajo perjudicará la atención prestada en fines de semana y festivos, que han sido reforzados en los últimos 5 años, pues los pacientes ingresados requieren los mismos cuidados todos los días, la atención al paciente y tratamientos hay que prestarlos todos los días.

Debido a que la ratio de enfermeras por paciente es un parámetro muy a tener en cuenta para medir la calidad asistencial prestada, numerosos informes científicos apuntan que la mortalidad se ve aumentada al disminuir el número de enfermeras.

Actualmente, cada profesional de enfermería tiene a su cargo a una media de 10 pacientes, el SAS con los recortes obligaría a una enfermera a atender a 16 pacientes, cuestión que no podemos consentir.

Salud Mental. Otra de las unidades en riesgo de empeoramiento es la unidad de agudos de Salud Mental, que fue reforzada en los turnos de noches y fines de semana para poder cumplir con los protocolos y procedimientos y salvaguardar la seguridad de pacientes y también la seguridad de los profesionales. Informando SATSE, que los recortes también apuntan a esta unidad.

UCI: También los recortes afectarían al personal de enfermería de la UCI, que igualmente vio crecer su plantilla en los últimos 5 años, y los severos recortes que el SAS quiere imponer apuntan a una pérdida de puestos en esta unidad esencial.

Partos: La unidad de Partos también perdería una matrona, necesaria para disponer de 2 matronas las 24 horas de los 365 días.

Para SATSE, las más de 250 enfermeras del Hospital egabrense se encuentran seriamente preocupadas ante un otoño con una actividad intensa, con listas de espera quirúrgicas, diagnósticas y de consultas, que dicen tendremos que afrontar con menos recursos, esto es desmotivador, por lo que desde SATSE se insiste que es imprescindible y urgente no solo preservar la plantilla actual, sino además seguir avanzando en mejoras para el paciente.

SATSE comenzó ayer una campaña de denuncias y de recogida de firmas y no se descartan tomar medidas más severas si desde el SAS no se da marcha atrás, no estamos dispuestos a volver a condiciones del siglo pasado, ni los pacientes ni los profesionales lo merecen, asevera el sindicato.

SATSE-Córdoba