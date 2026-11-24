El Black Friday y el Cyber Monday se han consolidado como dos de las principales citas comerciales del mes de noviembre. Durante estas fechas, los establecimientos físicos y las plataformas digitales ofrecen numerosas promociones y descuentos para incentivar las compras. En muchos casos, estas campañas se prolongan durante varias semanas y coinciden con la preparación de las compras navideñas.

Ante el aumento de la publicidad y de las ofertas, la Dirección General de Consumo de la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía recomienda evitar adquirir productos de manera impulsiva o dejarse llevar por descuentos aparentemente irresistibles. Para ello, aconseja planificar las compras con antelación, elaborar una lista de los productos necesarios, establecer un presupuesto y controlar los pagos con tarjetas de crédito o débito y las compras financiadas para evitar un endeudamiento excesivo.

Antes de adquirir un producto, es importante comparar los precios, las características y la calidad en diferentes establecimientos y páginas web, así como comprobar que los descuentos sean auténticos. Los comercios deben indicar claramente el precio anterior y el rebajado, sin ocultar ni superponer ambos importes. Como norma general, el precio anterior debe ser el más bajo aplicado durante los 30 días precedentes. El precio final de los productos debe incluir todos los impuestos y gastos aplicables.

Es fundamental recordar que los derechos de las personas consumidoras se mantienen durante estas campañas, independientemente de que los productos estén rebajados. Las empresas están obligadas a respetar las condiciones de las promociones anunciadas, ya que la publicidad tiene carácter vinculante. Por tanto, si una oferta está vigente y se cumplen sus condiciones, el establecimiento debe aplicar el precio anunciado.

En relación con las garantías, los productos adquiridos durante el Black Friday cuentan con la misma garantía legal que los comprados en cualquier otra época del año. Los productos nuevos tienen una garantía de tres años. En el caso de contenidos o servicios digitales, el plazo es de dos años mientras que, para los bienes de segunda mano, el comprador y vendedor podrán pactar un periodo de garantía menor con una duración mínima de un año.

También es necesario diferenciar entre las devoluciones por defectos y aquellas motivadas por un cambio de opinión. En las compras realizadas en establecimientos físicos, los comercios no están obligados, con carácter general, a aceptar cambios o devoluciones de productos en perfecto estado, salvo que su propia política comercial lo permita. Por ello, antes de comprar conviene consultar las condiciones, los plazos para cambiar tallas o colores y si se ofrece la devolución del dinero o un vale. En cambio, en las compras a distancia, como las realizadas por internet, existe el derecho de desistimiento, que permite devolver el producto sin justificar la decisión durante un plazo de 14 días naturales, salvo las excepciones establecidas legalmente.

La seguridad es otro aspecto fundamental debido al aumento de los fraudes digitales. Se recomienda desconfiar de descuentos desproporcionados y precios excesivamente atractivos, ya que pueden ocultar páginas fraudulentas destinadas a obtener datos personales y bancarios de los consumidores. Algunas estafas utilizan productos muy demandados como reclamo y ofrecen descuentos difíciles de creer, llegando incluso a solicitar transferencias bancarias como único método de pago.

Asimismo, es importante extremar las precauciones ante posibles ataques de phishing y smishing, que pueden recibirse mediante correos electrónicos, SMS o WhatsApp. Estos mensajes suplantan la identidad de empresas conocidas, anuncian premios o promociones exclusivas e incluyen enlaces a páginas fraudulentas diseñadas para conseguir contraseñas o información bancaria. Por ello, se aconseja no abrir enlaces sospechosos ni facilitar datos confidenciales a través de estos canales.

Para evitar estos riesgos, lo más recomendable es comprar en páginas oficiales o comercios digitales de confianza, preferiblemente aquellos en los que ya se hayan realizado compras anteriormente y comprobar que la dirección web comienza por «https://» y dispone del indicador de seguridad correspondiente. También es necesario verificar que la página ofrece información transparente sobre la empresa responsable, sus datos de contacto, su identificación fiscal y su política de protección de datos.

Por otra parte, es imprescindible conservar todos los justificantes y documentos relacionados con las compras, tanto en formato físico como digital, ya pueden resultar necesarios para presentar reclamaciones. También conviene guardar los anuncios y las condiciones de las ofertas, ya que sirven como prueba de los compromisos adquiridos por la empresa.

Finalmente, el Black Friday también puede ser una oportunidad para fomentar un consumo más sostenible por lo que se recomienda priorizar los pequeños comercios y establecimientos de proximidad, ya que esto contribuye a fortalecer la economía local, favorece una atención más cercana y puede reducir los desplazamientos, y el impacto ambiental del transporte y reparto de mercancías.