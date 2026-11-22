Nueve institutos y escuelas de arte de la provincia reciben esta distinción por su labor para acercar los oficios del arte sacro a la ciudadanía

La Delegación de Educación de la Junta de Andalucía en Córdoba ha acogido el acto de reconocimiento para distinguir la labor realizada por nueve centros educativos durante la reciente celebración de la II Feria Cofrade de España e Iberoamérica. Dichos centros son el IES La Fuensanta, IES Zoco, IES Gran Capitán, IES Galileo Galilei e IES Guadalquivir, todos ellos de la capital, así como el IES Juan de Aréjula (Lucena) e IES Vicente Núñez (Aguilar de la Frontera). Además de estos siete institutos de enseñanza secundaria, han sido reconocidos la Escuela de Arte y Superior de Diseño Mateo Inurria y la Escuela de Arte Dionisio Ortiz.

El acto, que ha contado con la presencia de Florentino Santos, secretario general de Formación Profesional, Diego Copé, delegado territorial de Educación, y Manuel Murillo, presidente de la Agrupación de Cofradías de Córdoba, ha servido para ensalzar el trabajo tanto de los centros educativos como de profesorado y alumnado en su labor de potenciar el arte sacro, un sector de vital importancia cultural, patrimonial y económica en Andalucía.

Según palabras del propio Santos, “el arte sacro ocupa un papel fundamental en nuestra identidad. Es depositario del legado artístico, cultural y emocional de todos los andaluces, pero, además, es un sector que supone miles de empleos de alta especialización, que mantiene vivos oficios con muchos siglos de tradición y sabiduría y que tiene un amplio reconocimiento internacional. Con iniciativas como estas o los proyectos específicos buscamos acercar estas posibilidades a los centros educativos, despertar vocaciones y conectar la formación con nuestro patrimonio”.

Copé, por su parte, ha agradecido a los centros educativos su colaboración ya que este tipo de acciones “contribuyen a dar visibilidad a nuestras tradiciones y a demostrar que el mundo cofrade no es únicamente una manifestación de fe y religiosidad popular, sino también un universo de cultura, historia, patrimonio, artesanía, creatividad y conocimiento. El arte sacro y el patrimonio cofrade, en definitiva, representan también una gran oportunidad de futuro para nuestros jóvenes estudiantes”.