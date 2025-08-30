Anoche fue presentado el XXXI Torneo de Ajedrez “Ciudad del Vino” acto al que acompañó una gran disertación sobre los beneficios en el cerebro a cargo del Doctor Cristóbal Blanco Acevedo, Neurocirujano y Maestro Internacional de Ajedrez, referente que une ajedrez de élite y neurociencia.

El juego del ajedrez favorece, entre otras capacidades, la memoria, la concentración, la toma de decisiones, la reflexión, la visión espacial o el razonamiento lógico-matemático. Asimismo, desde un punto de vista emocional la práctica de este juego ayuda a reconocer los errores, a no buscar excusas, a obtener un sentido de logro y una mayor autoestima o a llevar la iniciativa cuando es preciso, y todo ello tanto dentro como fuera del tablero.

Dentro de la estrategia educativa en menores, se desarrollan distintas acciones en el ámbito de la cultura del juego-ciencia que favorezcan la alfabetización ajedrecística y la creación de nuevos espacios para el ajedrez escolar.

¿Te atreves?

Si te quieres medir con los mejores o simplemente ver hasta donde llega tu nivel de juego , aun te puedes inscribir, ya que la fecha límite es el 05 de septiembre, con una cuota de inscripción de:

Federados 10€

No federados 12€

Socios del Club Deportivo Salesianos Montilla 5€

Locales de Montilla (no socios del Club) 8€

Se realizará a través del Árbitro Principal D. MANUEL SORIA MORALES por Whatsapp al número 647721516 o al número 604106560 de José Rafael Brizuela Rojas, Director Técnico, enviando justificante de pago.

CLUB DEPORTIVO SALESIANOS MONTILLA LA CAIXA ES72 2100 1709 4102 0033 6132, en cuyo concepto hay que poner: Nombre + 2 Apellidos del jugador

El XXXI Torneo de Ajedrez Ciudad del Vino se realizará bajo el sistema suizo a 8 rondas – 8’ + 3’’, siendo válido para ELO FADA.

Anímate a participar como jugador o como espectador, en ambos casos es una gran experiencia