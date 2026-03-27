Club Deportivo Salesianos Montilla llega a Semana Santa por todo lo alto

Finalizadas las jornadas de los Campeonatos de Preferente y Primera Provincial de Córdoba, el Club Deportivo Salesianos Montilla cierra esta etapa con un balance muy positivo, reflejo del trabajo, la constancia y el compromiso de todos.
Campeonatos de Preferente
Llegaban a la última ronda con todo en juego:
- El equipo Salesianos Montilla A, que necesitaba la victoria para optar a la promoción de ascenso, logró imponerse por 3-1 frente a Figueroa D, alcanzando además una brillante 2ª posición en el Campeonato Preferente de Córdoba.
- El equipo Salesianos Montilla B, con el objetivo de asegurar la promoción para mantenerse en Preferente, firmó una contundente victoria por 3,5-0,5 ante Fuensanta Gestores Deportivo B.
Dos equipos, dos objetivos… ¡y ambos conseguidos!
Categoría Primera Provincial
En la Categoría Primera Provincial, el Club Deportivo Salesianos Montilla tiene los siguientes equipos:
- Salesianos Montilla Infantil
- Salesianos Montilla Juvenil
- Salesianos Montilla Provincial
Son la cantera, el presente en crecimiento y el futuro del Club. Durante estos meses han competido, aprendido y representado con orgullo nuestros colores por toda la provincia. Su evolución y compromiso son el mayor impulso para seguir avanzando.
Este logro, especialmente el de nuestros equipos de Preferente, es el reflejo de algo más grande: somos una familia.
El Club Deportivo Salesianos Montilla es un club donde jugadores, familias, patrocinadores, instituciones y colaboradores reman en la misma dirección para hacer posibles estos éxitos.