Club Deportivo Salesianos Montilla llega a Semana Santa por todo lo alto

Finalizadas las jornadas de los Campeonatos de Preferente y Primera Provincial de Córdoba, el Club Deportivo Salesianos Montilla cierra esta etapa con un balance muy positivo, reflejo del trabajo, la constancia y el compromiso de todos.

Campeonatos de Preferente

Llegaban a la última ronda con todo en juego:

El equipo Salesianos Montilla A, que necesitaba la victoria para optar a la promoción de ascenso, logró imponerse por 3-1 frente a Figueroa D, alcanzando además una brillante 2ª posición en el Campeonato Preferente de Córdoba.

El equipo Salesianos Montilla B, con el objetivo de asegurar la promoción para mantenerse en Preferente, firmó una contundente victoria por 3,5-0,5 ante Fuensanta Gestores Deportivo B.

Dos equipos, dos objetivos… ¡y ambos conseguidos!

Categoría Primera Provincial

En la Categoría Primera Provincial, el Club Deportivo Salesianos Montilla tiene los siguientes equipos:

Salesianos Montilla Infantil

Salesianos Montilla Juvenil

Salesianos Montilla Provincial

Son la cantera, el presente en crecimiento y el futuro del Club. Durante estos meses han competido, aprendido y representado con orgullo nuestros colores por toda la provincia. Su evolución y compromiso son el mayor impulso para seguir avanzando.

Este logro, especialmente el de nuestros equipos de Preferente, es el reflejo de algo más grande: somos una familia.

El Club Deportivo Salesianos Montilla es un club donde jugadores, familias, patrocinadores, instituciones y colaboradores reman en la misma dirección para hacer posibles estos éxitos.