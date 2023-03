Pepe Casas: no hay objetivos imposibles, con trabajo y constancia todo se puede conseguir

Ayer se celebró la presentación oficial de Pepe Casas, como candidato del Partido Popular para la alcaldía de Montemayor

En su discurso, el alcaldable popular agradeció a su mujer el apoyo, a sus hijos el sacrificio y señaló Vengo de una familia muy querida, una familia de emprendedores y luchadores, a los que nos gusta afrontar todos los retos que la vida nos plantea con fuerza y entereza. De mis padres he aprendido lo fundamental de la vida, que no hay objetivos imposibles, que con trabajo y constancia, todo se puede conseguir pero siempre afrontándolos desde la sencillez, la humildad y la honradez.

Pepe Casas esta vinculado profesionamente a Montemayor desde 2018 como director técnico de dos empresas locales, Productos Naturales Vegasud S.L. y Sierra Sagrada S.L. y destacó como en mi trayectoria profesional he adquirido capacidades suficientes para liderar proyectos, equipos de personas y capacidad de gestión, valores y aptitudes que junto a la sencillez, humildad, y honradez, son necesarios y fundamentales para afrontar la política local y la administración de un municipio.

Cómo voy a decir que no a Montemayor!!

He tenido la suerte de tener en todas las etapas de mi vida amigos de Montemayor, desde la niñez, pasando por la etapa de la carrera, en mi trayectoria profesional y en lo personal, y siempre me han demostrado que la gente de Montemayor es gente amable y amigable, en definitiva buena gente, pero en los años que llevo viviendo el día a día aquí en Montemayor no sólo he podido nada más que reafirmarme en esta idea que ya tenía, sino que la he mejorado, y a día de hoy puedo afirmar con rotundidad, que Montemayor no sólo es un pueblo de buena gente, sino un pueblo con gente buena, señaló Casas.

Me presento como el único candidato novedoso, el único que aporta aire fresco, ideas renovadas… desde el respeto presento mi candidatura para la alcaldía de Montemayor, lo que significa trabajar por y para Montemayor y sus vecinos.

Montemayor no merece la parálisis que está viviendo en estos años, necesita avanzar, se merece un pueblo a la altura de su gente, un pueblo que avance al ritmo del siglo XXI, un pueblo que ofrezca ocio, prosperidad y futuro para los jóvenes, un pueblo con actividad comercial, con iniciativa empresarial y un pueblo que cuide a nuestros mayores.

En todos los años de democracia todo los equipos de gobierno que ha tenido Montemayor estoy convencido de que han estado orgullosos de sentirse progresistas, pero que ninguno de estos gobiernos ya sean del PSOE o de Izquierda Unida, ha traído progreso a Montemayor, y como ya he dicho, sin progreso no hay futuro.

No os quepa la menor duda que estamos trabajando duro para formar un equipo que quiera y ame a Montemayor, un equipo a la altura de Montemayor.

El Partido Popular ofrece para Montemayor un proyecto integrador, donde cabe todo el mundo, en el que caben todos y todas, los que nos han votado en el pasado y los que han votado por otras opciones políticas y hoy se sienten defraudados, en definitiva, un proyecto que siempre tendrá los brazos abiertos para todo aquel que venga a sumar, a aportar ideas para mejorar nuestro pueblo.

Tenemos una tarea muy ilusionante por delante, y con pasión e ilusión, lograremos que nuestro municipio lidere proyectos, inversores, genere riqueza y que Montemayor vuelva a ser una tierra de oportunidades. Finalizó Pepe Casas.

Antonio Galán