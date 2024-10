Nueva campaña de correos que suplantan a empresas de energía

Según informa el Instituto Nacional de Ciberseguridad, se han detectados varias campañas de distribución de malware con el fin de infectar dispositivos mediante la suplantación de identidad de empresas de energía, como Endesa, Iberdrola y Naturgy.

Los correos fraudulentos notifican a la víctima sobre una supuesta factura pendiente adjunta en un archivo comprimido .zip o disponible para descargar. Sin embargo, el archivo contiene un ejecutable malicioso diseñado para instalar el malware llamado Grandoreiro en el dispositivo del usuario.

En caso de que hayas recibido un correo electrónico con las características previamente señaladas, pero no hayas descargado el archivo, márcalo como spam o correo no deseado y elimínalo de tu bandeja de entrada.

Si has descargado el archivo adjunto tras pulsar en el enlace, pero no lo has ejecutado, localízalo en la carpeta utilizada para alojar tus descargas y elimínalo. También debes vaciar la papelera de reciclaje.

Por lo contrario, si has ejecutado el archivo, tu dispositivo podría estar infectado. Para proteger tus datos y evitar que otros equipos de tu red se infecten, sigue estos pasos:

Desconecta tu dispositivo de la red doméstica para evitar la propagación del malware. Realiza un análisis completo con un antivirus actualizado para identificar y eliminar el malware. Si el dispositivo sigue infectado, considera la opción de formatearlo o restablecerlo para así desinfectarlo. Al llevar a cabo esta acción se eliminarán todos los datos del dispositivo, por lo que se recomienda realizar copias de seguridad con frecuencia. Recopila toda evidencia posible, como capturas de pantalla del correo electrónico o del enlace fraudulento. También, puedes conservar el correo para presentarlo como prueba si decides denunciarlo ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. En caso necesario, plantéate el uso de testigos online para certificar el contenido de las pruebas. Si dudas de la veracidad de una comunicación de una de estas empresas, puede dirigirte a los apartados específicos contra este tipo de fraude en los portales de Endesa, Iberdrola y Naturgy.

Malware

Las características principales de estos correos electrónicos fraudulentos utilizados por los ciberdelincuentes para distribuir malware son: