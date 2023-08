Nueva caldera de biomasa para el CEIP Torre del Castillo de Monturque

El delegado de Desarrollo Económico, Promoción y Empleo de la Diputación de Córdoba, Félix Romero, ha recepcionado en Monturque la obra que ha permitido la rehabilitación energética de la envolvente térmica y la renovación de las instalaciones para el uso térmico de la biomasa en el CEIP Torre del Castillo de la localidad.

En relación con esta actuación, Romero ha señalado que “se encuentra enmarcada en las subvenciones a proyectos singulares de entidades locales que favorezcan el paso a una economía baja en carbono, dentro del Programa Operativo FEDER”.

“Esta obra, cuyo importe total estaba previsto en 303.258,80 euros, se encuentra cofinanciada por la UE (a través de los Fondos FEDER) en un 56% (169.824,93 euros); por la Diputación de Córdoba en un 36,71% (111.326,30 euros) y el Ayuntamiento de Monturque con una cofinanciación del 7,29% restante (22.107,57 euros”, ha añadido Romero.

Según el también vicepresidente tercero de la Diputación, “con esta intervención, las emisiones de CO2 disminuirán de 49,24 kg de CO2/m² a 16,12 kg de CO2/m² pasando de una calificación energética D a A”.

Romero ha especificado que “las obras han permitido la sustitución de las carpinterías correderas de aluminio y vidrio o abatibles de acero por otras de aluminio con rotura de puente térmico y vidrio de doble bajo emisivo”.

“Del mismo modo, se ha procedido a la sustitución de la caldera de calefacción existente por otra de biomasa; además de realizar una sala de calderas y una zona de almacenamiento de nueva planta en un emplazamiento próximo adosado al actual gimnasio”, ha apostillado Romero.

Para el delegado de Desarrollo Económico, Promoción y Empleo de la Diputación, “una inversión de 303.258,80 euros destinados a unos proyectos que vienen a hacer la vida más fácil a los vecinos y vecinas de Monturque y que, sin duda, redundará en el ahorro del Ayuntamiento, pudiendo destinar recursos a dar respuesta a las demandas de la ciudadanía”.

Romero ha recordado que “se están poniendo en carga 40 millones de euros de financiación europea, distribuidos en más de 140 proyectos en los distintos municipios de la provincia, un hecho que evidencia el importante trabajo que viene realizando la institución provincial”.

Por su parte, el alcalde de Monturque, Antonio Castro, ha querido agradecer la labor y el compromiso de la Diputación de Córdoba con los pueblos, principalmente con los más pequeños. “La entrega de esta obra nos permite dar un paso más hacia la agenda sostenible, de ahí su importancia”.

La obra ha tenido un plazo de ejecución total de 5 meses, habiendo sido ejecutada por Ingedeca Proyectos Obras y Servicios SL.