Montilla recibe su distinción de Ciudad de la Ciencia y la Innovación

El Ayuntamiento de Montilla ha recibido la distinción ‘Ciudad de la Ciencia y la Innovación’, otorgada por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MICIU), un reconocimiento que acredita el compromiso del municipio con la innovación como eje de desarrollo económico, social y administrativo.

La distinción «Ciudad de la Ciencia y la Innovación» se creó en 2010, con el objetivo de reconocer la labor de aquellas ciudades que se caracterizan por su especial apoyo a la innovación en sus territorios, definiendo políticas, potenciando estructuras, instituciones y empresas locales con un fuerte componente científico, tecnológico e innovador.

Las ciudades distinguidas con este galardón forman parte de la «Red de Ciudades de la Ciencia y la Innovación» o Red Innpulso, que desde 2014 se configura jurídicamente como una asociación (ARINN). La Red es un foro de encuentro y de definición de políticas locales innovadoras donde se comparten experiencias y proyectos. Asimismo, a través de la Red se potencia la colaboración entre ayuntamientos compartiendo buenas prácticas en la gestión e iniciativas de comunicación de estos proyectos a los ciudadanos.

Actualmente es un agente cada vez más activo de promoción de políticas novedosas, como la compra pública de innovación, el apoyo a las pymes y los emprendedores, la definición de criterios de innovación, y que promueve y apoya la participación en proyectos en el contexto de los programas europeos.

a entrega de esta distinción se ha celebrado en la localidad valenciana de Picanya, en un acto presidido por la secretaria general de Innovación, Teresa Riesgo, en el que se ha reconocido a un total de 19 municipios españoles que pasan a integrarse en la Red de Ciudades de la Ciencia y la Innovación (Red Innpulso). Con esta incorporación, la red alcanza las 128 ciudades de toda España.

El alcalde de Montilla, Rafael Llamas, ha valorado este reconocimiento como «un respaldo al trabajo que el Ayuntamiento viene desarrollando para situar la innovación en el centro de las políticas públicas y como una herramienta al servicio de la ciudadanía”.

Asimismo, Rafael Llamas ha destacado que esta distinción reconoce una estrategia municipal basada en la colaboración entre administraciones, empresas, universidades y agentes sociales. «La innovación no se limita a la tecnología; también significa una nueva forma de gestionar lo público, de generar oportunidades para nuestras empresas y de ofrecer mejores servicios a la ciudadanía. Este reconocimiento confirma que Montilla avanza en esa dirección», ha afirmado.

La incorporación a la Red Innpulso permitirá al Ayuntamiento participar en un espacio de cooperación formado por municipios comprometidos con la innovación, favoreciendo el intercambio de experiencias y el desarrollo de proyectos conjuntos relacionados con la transformación digital, la sostenibilidad, la transición ecológica, la participación ciudadana o la modernización de los servicios públicos.

Durante el acto de entrega, la secretaria general de Innovación, Teresa Riesgo, subrayó que la Red Innpulso constituye una herramienta esencial para trasladar el conocimiento científico y tecnológico a la vida cotidiana de la ciudadanía y construir ciudades más resilientes, sostenibles y preparadas para afrontar los desafíos del siglo XXI.

Palmarés de los galadronados

La distinción de ‘Ciudad de la Ciencia y la Innovación’, otorgada por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MICIU), se concede segun las categorías establecidas:

En la categoría A (municipios de menos de 20.000 habitantes), se concede la distinción a las siguientes ciudades:

Alfaro (La Rioja)

Baltanás (Palencia)

Mengíbar (Jaén)

Onil (Alicante)

Picanya (Valencia).

En la categoría B (municipios de 20.001 a 100.000 habitantes), se concede la distinción a las siguientes ciudades:

Alboraya (Valencia).

Almassora (Castellón)

Chiclana De La Frontera (Cádiz)

Denia (Alicante)

Mogán (Las Palmas)

Mollet Del Valles (Barcelona)

Montilla (Córdoba)

Palencia

Tres Cantos (Madrid)

Vic (Barcelona).

En la categoría C (municipios de más de 100.000 habitantes), se concede la distinción a las siguientes ciudades:

Alicante

Córdoba

Elche (Alicante)

Torrevieja (Alicante)