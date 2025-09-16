Miles de sanitarios se concentran para reclamar un “Estatuto Marco para avanzar” al Gobierno de Sánchez

UGT, junto al resto de los sindicatos del Ámbito de negociación del Estatuto Marco, SATSE -FSES, FSS-CCOO, CSIF y CIG-Saúde, y junto a miles de trabajadores del Sistema Nacional de Salud nos hemos manifestado en el día de hoy, en centros sanitarios de las diferentes Comunidades Autónomas, para reclamar al Ministerio de Sanidad que no cierre la negociación de la Ley que establece nuestras condiciones laborales y acuerde un “Estatuto para avanzar” que beneficie a todo el personal de la sanidad pública y a sus pacientes.

Las concentraciones realizadas hoy en todas las autonomías, excepto Murcia, que tendrá lugar el 17 de septiembre, suponen el inicio de una fase intensa y conjunta de movilizaciones por parte de las organizaciones presentes en la mesa de negociación.

DENUNCIAMOS

➢ Que el Ministerio de Sanidad ha elaborado una Ley “incompleta, parcial e interesada” que no da respuesta a todas las necesidades del conjunto del personal de la sanidad pública.

CRITICAMOS

➢ Que el Ministerio de Sanidad haya roto, de manera unilateral, el calendario pactado de reuniones para seguir avanzado en la mejora de esta norma, y quiere, “deprisa y corriendo y por la puerta de atrás”, llevar al Congreso de los Diputados una Ley insuficiente.

REITERAMOS

➢ La necesidad y nuestra plena disposición, junto al resto de sindicatos del Ámbito, a seguir negociando para lograr “la mejor ley posible”, teniendo en cuenta que es la norma “clave” para garantizar una asistencia sanitaria de calidad que satisfaga las necesidades presentes y futuras de las personas que acuden al sistema público.

➢ Que todas las mejoras pueden contemplarse en la Ley del Estatuto Marco y, posteriormente, aplicarlas con la participación de otros ministerios y el desarrollo o modificación de las legislaciones que sean necesarias.

Demandamos que la nueva Ley del Estatuto Marco del personal Estatutario de los Servicios de Salud contemple

Todos los cambios necesarios para acabar con “años de recortes, precariedad y discriminación”.

El reconocimiento retributivo que corresponde al nuevo modelo de clasificación profesional.

El reconocimiento de la responsabilidad y el nivel formativo que hoy se exige a cada categoría del personal de la sanidad.

La posibilidad de acceder a la jubilación voluntaria, ya sea anticipada o parcial.

La implantación de jornada laboral de las 35 horas en todas las Comunidades Autónomas, sin excepción.

El reconocimiento del solape de jornada.

Recordar

En el día de hoy se ha iniciado una fase intensa y conjunta de movilizaciones por parte de las organizaciones que estamos presentes en la mesa de negociación.

El próximo 1 de octubre, trabajadores de todo el estado volveremos a protestar y reclamar nuestros derechos frente a la sede del Ministerio de Sanidad, en Madrid.