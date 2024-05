Lucena se prepara para su XXIX Ruta MTB Ciudad de Lucena

Tras la cita de Adamuz y a punto de disputarse la de Belalcázar, las ‘DiputaciónCórdoba XCM Series 2024’ fijan ya su próximo objetivo con la celebración el domingo 26 de mayo a partir de las 10 de la mañana de la ‘XXIX Ruta MTB Ciudad de Lucena’, organizada por el B.C. de Montaña La Ralenga.

Tras esta cita de Lucena llegarán después las de Villanueva de Córdoba, Montemayor, El Viso, Aguilar de la Frontera, Villafranca de Córdoba y Priego de Córdoba, además de la de Alcaracejos, con nueva fecha pendiente de confirmar. Pruebas del más alto nivel en las que los participantes pugnarán por enfundarse a final de temporada el anhelado maillot AERO de campeón provincial.

Nuevamente se trata de una decidida apuesta de la Delegación de Juventud y Deportes de la Diputación de Córdoba por el ciclismo y la organización de eventos de calidad, contando para ello con el asesoramiento técnico de la Federación Andaluza de Ciclismo.

Para la carrera de Lucena la propuesta es un recorrido de 41,68km y unos 1.100m de desnivel positivo acumulado con comienzo y final en la Ciudad Deportiva de Lucena. Un trazado circular alrededor de la localidad lucentina donde no faltará el habitual paso por la zona de la Sierra de Araceli.

Las inscripciones para la carrera se pueden formalizar en este enlace que estará habilitado hasta el próximo jueves 23 de mayo a las 15h (o agotarse antes los 250 dorsales que ha dispuesto el club organizador. El precio es de 14€ los federados y 24€ los no federados, con posibilidad de inscripción in situ de 8:30 a 9:30h el propio día de carrera, siempre y cuando hubieran quedado antes plazas libres y con un aumento de precio de 5€ tanto para federados como para no federados. Política de devolución de inscripciones: consultar en normativa del circuito.

Están convocadas las categorías cadete, júnior, sub23, élite, máster 30-40-50-60 y la no competitiva de cicloturista, con trofeo a los tres primeros clasificados de cada categoría competitiva (todas masculinas y femeninas).

Como siguiente prueba del circuito tendremos el ‘Memorial Isidro Pulido BTT Media Maratón’ previsto para el 2 de junio en Villanueva de Córdoba y para el cual también hay inscripciones disponibles.