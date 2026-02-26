Los IX Premios a la Artesanía de Andalucía reconocen la creatividad e innovación del sector

La Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo tiene abierto el plazo de presentación para la IX Edición de los Premios a la Artesanía de Andalucía. Unos galardones que tienen como objetivo reconocer a empresas y personas artesanas por su contribución al desarrollo del sector en la comunidad.

Estas distinciones premian la creatividad, la responsabilidad social y medioambiental, la adaptación al mercado y la capacidad de innovación, así como la labor de las instituciones, organismos y empresas cuyas actuaciones hayan contribuido, entre otras, al prestigio y visibilidad de la artesanía en la sociedad.

El plazo de presentación de candidaturas finaliza el próximo 2 de marzo, y las solicitudes están disponibles en la página web de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo en la dirección https://lajunta.es/69v1n.

Estos premios tienen una importante representación de la provincia de Córdoba, estando presentes en cinco de las ocho ediciones celebradas hasta la fecha:

En 2018 la Escuela de la Madera fue premiada en la categoría de Innovación e Investigación y el tapicero Alejandro Buría (Lucena) a la obra singular.

En 2019, con el artesano y tornero Santiago Valverde (Santa Eufemia) con el premio a la obra singular y con el ceramista Luis Miguel Torres (La Rambla) en la categoría de promoción y comercialización.

En 2020 con el Premio Andaluz a la Artesanía para el alfarero Miguel Ángel Torres (La Rambla).

En 2021, fueron galardonados, Rafael Aguilera (Córdoba) en la modalidad de obra singular, y Tonelería del Sur (Montilla) en la categoría de Innovación e Investigación en Artesanía.

Por último, en 2025, Alejandro Carrero (Córdoba) recibió el Premio Andaluz a la Obra Singular.

Modalidades

La primera de las modalidades de estos galardones es el «Premio Andaluz a la Artesanía», por el que se reconoce la trayectoria de la labor artesana y el conjunto de una obra consolidada, que se haya traducido en aportaciones significativas a la cultura y pervivencia del oficio artesano; mientras que la segunda modalidad, denominada «Premio Andaluz a la Obra Singular de Artesanía», reconoce la mejor pieza de artesanía, ya sea de carácter utilitario, decorativo o artístico, sobre cualquiera de las especialidades recogidas en el Repertorio de Oficios Artesanos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, que haya sido realizada, como máximo, en los tres años anteriores a la fecha de publicación de la convocatoria de los premios.

En tercer lugar, la modalidad «Premio Andaluz a la Innovación y la Investigación en Artesanía», reconoce las piezas, la investigación y la innovación sobre temas de artesanía, los estudios sobre diseño aplicados a la misma, sobre innovación en procesos tecnológicos que hayan destacado por la introducción de nuevos conceptos en el sector, en cualquiera de las áreas (técnicas de elaboración del producto, materiales, diseño, etc.).

Por último, la modalidad «Premio Andaluz a la Calidad en la Promoción y Comercialización de la Artesanía» reconoce los programas, campañas o iniciativas de promoción y comercialización de la artesanía andaluza, finalizadas, al menos, en el año anterior al de la fecha de publicación de la correspondiente convocatoria y que hayan contribuido al prestigio y visibilidad de la artesanía en la sociedad.

El jurado encargado de fallar los premios está compuesto por representantes de la Junta de Andalucía, del sector artesanal, así como de los agentes económicos y sociales, asociaciones de consumidores y expertos en esta materia.

Sector artesanal andaluz

Andalucía es una de las principales comunidades españolas en el sector de la artesanía, ya que aglutina a unas 7.000 empresas, más del 18% de las firmas artesanas españolas, proporcionando empleo a casi 20.000 personas, lo que supone alrededor del 19% del empleo del sector artesanal en España, según datos del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Andalucía cuenta con el mayor número de talleres artesanales de España, alrededor de 2.500, y con uno de los repertorios de oficios más extensos.

Además, cuenta con la marca «Artesanía hecha en Andalucía», que acredita que el producto ha sido elaborado en un taller artesano inscrito en el Registro de Artesanía de Andalucía y que cumple los requisitos para su uso establecidos en la normativa reguladora.