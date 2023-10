Llamada a la movilización de la Coordinadora en defensa del Hospital de Montilla y la sanidad pública

La coordinadora en defensa del Hospital de Montilla y la sanidad pública, ha realizado esta

mañana una rueda de prensa en el Centro Cultural Alcalde Antonio Carpio. José Antonio Bellido, su portavoz, ha resaltado la creación de dicha plataforma a raíz de la asamblea ciudadana celebrada hace una semana.

El origen de ésta, es la lucha por el hospital de Montilla y la defensa de la sanidad pública, que vemos como poco a poco se va desmantelando en beneficio de la sanidad privada.

La atención primaria va empeorando paulatinamente y las citas para ser atendidos y atendidas por el doctor o la doctora, cada vez tardan más. Las listas de espera para especialistas y operaciones, también se demoran en el tiempo y las pruebas diagnósticas, que antes se realizaban en Montilla, ahora son derivadas para su realización a Quirón o al hospital privado de Lucena.

Para mostrar nuestra repulsa ante todas estas situaciones, es por lo que se ha constituido esta coordinadora. Jose Mari Cantos, miembro de la misma, ha resaltado que, dicha

coordinadora no va a parar hasta conseguir que el hospital de Montilla sea cabeza de área sanitaria, hasta que tenga su propia área de gestión, ya que dice que no se entiende que lo que es bueno para otras provincias de Andalucía, no lo sea para Montilla:

el hospital de Andújar, que cuenta con un área sanitaria propia, siendo de las

mismas características que el de Montilla,

mismas características que el de Montilla, el caso del Campo de Gibraltar, donde se dividió el área hospitalaria en dos, una con sede en Algeciras y otra en la Línea de la Concepción.

Por todo ello, pedimos que se cumpla el acuerdo firmado por el viceconsejero, la delegada de salud y todos los sindicatos sanitarios, poco después de las elecciones autonómicas andaluzas del pasado año, acuerdo en el que se comprometían a la creación de un área sanitaria propia para la campiña cordobesa, lo cual permitiría una mejor atención sanitaria, una mejora de las condiciones laborales del personal sanitario y un descongestionamiento del hospital de Cabra, que ahora mismo es cabeza de área y gestiona la atención sanitaria de más de 260.000 personas.

Igualmente, desde la coordinadora constituida en Montilla, vamos a mostrar nuestro apoyo a todas las reivindicaciones organizadas por los sindicatos sanitarios, y animamos a la

ciudadanía y los ayuntamientos de Montilla y su comarca para que asistan a ellas y muestren su repulsa a este atentado diario a nuestro derecho a una sanidad pública, universal, de calidad y gratuita.

Las movilizaciones que hay convocadas son:

● El próximo jueves día 26 a las 17:30 horas: marcha a pie desde el Ayuntamiento de Montilla hasta el hospital. Se dispondrá de autobús para la vuelta que partirá del hospital y llegará hasta la estación de autobuses.

● El sábado día 28 a las 12:00 horas gran manifestación en Córdoba capital, con salida desde la Plaza de las Tres Culturas hasta la Plaza de Colón. Se dispondrá igualmente de autobús con salida a las 10:30 desde la estación de autobuses de Montilla.