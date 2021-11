Las infecciones por VIH descienden más de un 8% en Andalucía en 2020

Las infecciones por VIH en Andalucía descendieron más de un 8% durante el año 2020, siendo la tendencia en España muy similar a la de los países de su entorno. Concretamente, los 573 casos detectados en el 2019 han bajado a 527 en el pasado año, lo que supone una tasa de incidencia de 6,2 casos por 100.000 habitantes.

La incidencia del VIH la ha dado a conocer la viceconsejera de Salud y Familias, Catalina García, en el acto de entrega de premios de la XXVI Edición del concurso de carteles y otros soportes con motivo del Día Mundial de Lucha contra el Sida 2021, en el que también han participado el director general de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica, José María de Torres, y el director del Plan Andaluz Frente al VIH sida y otras ITS, Javier de la Torre.

En este acto que ha tenido lugar en la Térmica en Málaga se ha hecho público el fallo del jurado del XXVI Concurso de Carteles y otros Soportes, que organiza la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica de la Consejería de Salud y Familias anualmente con motivo del Día Mundial del Sida.

En lo concerniente a la evolución de los últimos años, se constata un progresivo descenso del número de nuevos casos de VIH, pasando de los 757 en 2015 a los actuales 527 en 2020 (la tasa de incidencia global ha bajado desde 9 en 2015 a 6,2 casos por 100.000 habitantes en 2020, descenso observado fundamentalmente entre los hombres). No obstante, dicha tendencia no ha sido homogénea en todas las provincias, siendo Málaga, Almería, Cádiz y Granada las provincias que más ha descendido la tasa de incidencia.

El 86% de las nuevas infecciones se produjo en hombres y el 13% en mujeres. La categoría de transmisión más frecuente fue la de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres (52%), seguida de la heterosexual (22%) y de las personas que se inyectan drogas por vía intravenosa (2%). Un 29% de las nuevas infecciones se diagnosticaron en jóvenes menores de 30 años, 2 puntos menos respecto a 2019 que era del 31%, aunque desde el Plan Andaluz frente al VIH/Sida y otras ITS se insiste en la necesidad de continuar avanzando en materia de prevención, especialmente entre la población joven.

El 53,9 % de las nuevas infecciones por el VIH de 2020 cumplieron la definición de diagnóstico tardío, un porcentaje similar al de España (47,6%, datos de 2019). El diagnóstico tardío fue mayor entre las mujeres (64%) que en los hombres (52%) e igualmente más elevado entre las personas heterosexuales (61%) que en personas homosexuales (41%) y en mayores de 50 años (53%).

En 2020 se notificaron en Andalucía 54 casos de sida, lo cual supone una tasa de incidencia de 0,64 casos por 100.000 habitantes. La incidencia de sida ha caído espectacularmente desde su pico máximo en 1994 donde la tasa era 16,96 casos por 100.000 habitantes.

Tal y como subrayan los responsables del plan, el retraso diagnóstico es un serio problema de la infección por el VIH debido a su elevada frecuencia, tanto a nivel mundial como en nuestro entorno, y a las graves consecuencias médicas que ocasiona, ya que las personas con infección por el VIH que se diagnostican tardíamente, al no acceder al tratamiento antirretroviral, presentan una mayor incidencia de numerosas enfermedades, lo que provoca que su mortalidad sea muy superior a la de las personas que acceden al tratamiento antirretroviral de forma más temprana.

Además, los diagnósticos tardíos tienen influencia directa con la transmisión del VIH, ya que las personas que desconocen estar infectadas (se estima que un 13% de las personas infectadas en España no saben que lo están), al tomar menos precauciones y no tener controlada la infección, transmiten el virus con mayor facilidad. Por tanto, la reducción del retraso diagnóstico constituye uno de los principales retos de la respuesta a la epidemia del VIH en todo el mundo. En esta línea, las estrategias destinadas a disminuir la incidencia son de una importancia capital.

Otro de los objetivos del plan es garantizar que todas las personas con infección por el VIH reciban atención sanitaria en el nivel más adecuado a su situación y accedan al tratamiento con criterios de calidad y equidad. Todos los centros sanitarios públicos de Andalucía garantizan la asistencia a las personas con infección por el VIH, así como su acceso al tratamiento antirretroviral y a las terapias de las comorbilidades. El 85% del conjunto total de personas con VIH presenta la carga viral indetectable, por lo que se ha logrado el objetivo estipulado por la OMS en 2020 (74%). Hay que recalcar que la persona VIH indetectable no transmite el virus, lo cual es la mejor medida preventiva para evitar nuevos casos.

Para reducir el número futuro de nuevas infecciones por el VIH, el ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control) propone centrarnos en tres áreas en las que actualmente está trabajando el Plan Andaluz frente al VIH/Sida y otras ITS. En primer lugar, hay que priorizar medidas de prevención efectivas e integrales como la sensibilización; promoción de relaciones sexuales más seguras, condones y terapia de sustitución, provisión de programas de intercambio de agujas y profilaxis previa a la exposición al VIH. Por otro lado, hay que proporcionar los servicios eficientes de asesoramiento y pruebas del VIH, incluido servicios de diagnósticos rápido, pruebas del VIH basadas en la comunidad y autopruebas del VIH. Por último, hay que garantizar el acceso rápido a un tratamiento y una atención de calidad para los diagnosticados.

Por otro lado, el Servicio Andaluz de Salud (SAS) está implantando un protocolo de detección precoz de pacientes con sospecha de VIH en las áreas de urgencias de los centros hospitalarios, con el objetivo de acelerar el diagnóstico y que las personas con infección por VIH accedan al tratamiento antirretroviral lo antes posible.

Concurso de carteles

En el marco de la prevención y promoción de la salud se enmarcan programas educativos sobre VIH e ETS para jóvenes, los cuales han permitido formar en este campo a un número muy importante de jóvenes y adolescentes.

En este entorno, se desarrolla también el Concurso de carteles y otros soportes. Esta actividad cuenta con una importante participación como lo demuestran los más de 11.200 trabajos presentados en sus distintas ediciones, lo que promueve seguir impulsando este tipo de actividades que despiertan el interés esperado en los adolescentes y jóvenes andaluces. En 2021 se ha experimentado un aumento considerable tanto de participantes como de trabajos presentados. En esta edición han concursado 465 participantes, con un total de 341 trabajos presentados, frente a los 305 participantes y 107 trabajos del pasado año.

En la modalidad de carteles, para la categoría de 14 a 18 años, se ha fallado un primer premio para Carlos Muñoz Santo Tomás, con un accesit para Minerva García Díaz. El segundo premio ha sido para Celia Pereiras Torres y el tercero ha sido para Marta Peña Calzado. En la categoría de 19 a 30 años, se ha entregado el primer premio a Antonio Jesús Serrano Poza. El segundo y tercer premio ha sido para Beatriz Guerrero Maya y Ainhoa Izquierdo González.

En la modalidad de grupo aula 3º y 4º de ESO y Bachillerato, se han otorgado todos los premios a la Escuela de Arte de Jerez (Cádiz). En la modalidad de ciclos formativos, escuelas-taller y escuelas de arte se han entregado el primer premio al CIMI de Sierra Morena y el segundo y tercero al MEDAC de Málaga.

El Premio ‘Otros soportes’, en la modalidad 14 a 18 años, ha quedado desierto; el correspondiente a la modalidad de 19 a 30 años ha galardonado a Ana Álvarez Sánchez. En la modalidad ‘Centros educativos’ ha sido premiado el CEE-Santa Teresa de Jesús de Granada.

El premio especial del Jurado ha recaído en Miguel Carrasco Mateos, por su originalidad y cercanía a la cultura andaluza y el ‘Premio Janssen a la Creatividad’ ha correspondido a Alicia Moreno Alba por su conexión con el eslogan del concurso «Consíguelo para conseguirme #SiempreCondón».

Finalmente, se ha entregado un premio honorífico a ASIMA (Asociación anti sida de Málaga) como reconocimiento a su labor de prevención, diagnóstico y mejora de la calidad de vida de personas con VIH/sida, desde 1989 hasta la actualidad, siendo la más antigua de Andalucía de estas características.